Las emotivas palabras de Mirtha Legrand a Pinky luego de su muerte: “Para ella todo mi amor, todo honor y toda gloria”

A dos días de su partida y muy conmovida, Mirtha Legrand recordó a Pinky. La diva de los almuerzos aprovechó el inicio de su programa, La noche de Mirtha, para compartir con el público su recuerdo de la mujer que ató su nombre a la historia grande de la televisión argentina

“¿Cómo están chiquilines? ¿Bien?”, preguntó la conductora al comienzo de su programa luego de la presentación de rigor y de compartir con su público el vestido y las joyas que lució en la emisión del sábado a la noche. “Yo regular, estoy muy triste por la partida de Pinky”, agregó de inmediato, y el profundo silencio en el estudio se hizo sentir.

Una vez en su escritorio, Mirtha continuó con los agradecimientos hasta que decidió dedicarle unas palabras a Lidia Elsa Satragno. “Mis condolencias a la familia de Lidia Satragno, conocida por todos como Pinky, que falleció el último jueves a los 87 años”, leyó Mirtha de una de sus tarjetas ayudamemoria.

“Pinky fue una reina en la televisión. Era la señora televisión de verdad. Una mujer muy inteligente, con un físico excepcional, bonita, preciosa. Siempre bien vestida. Era maravilloso verla, yo la veía todo el tiempo. La última vez que la vi fue hace unos tres años en una de las fiestas que hace Gente”, recordó. “Estaba en silla de ruedas. Yo estaba con Susana Giménez, la vimos y nos acercamos a saludarla. Creo que no me reconoció. Pero ahí le di el último beso. La verdad es que fue una reina. Una maravilla”, completó.

Lejos de cerrar el tema, Mirtha compartió una anécdota más. “Una vez nos invitó el embajador en Paraguay, en Asunción. Fuimos una delegación: Mariano Mores, Lucas Demare, el director… Bueno, éramos varios. Y el éxito de Pinky, la gente la adoraba. La sigue adorando siempre. Y se fue. Murió. La gran Pinky. Para ella todo mi amor, todo honor y toda gloria”, expresó, y se persignó en medio del aplauso de quienes estaban en el estudio.

Falleció Pinky a los 87 años archivo

El último adiós a una figura de la televisión

El jueves Pinky, así conocida para todos los argentinos, murió a los 87 en su casa del barrio de Palermo luego de atravesar un complicado cuadro de salud. Este sábado, sus restos fueron velados en el palacio de la Legislatura porteña. Hasta allí se acercaron, desde el mediodía, decenas de seguidores de la conductora y también sus familiares y amigos más cercanos.

En 1956 y luego de haber dado sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento como modelo, Lidia Elsa Satragno realizó su debut televisivo sin imaginarse que era el inicio de una carrera que la convertiría en una de las figuras más relevantes de la pantalla chica nacional.

Alcanzaba con verla apenas un instante, sentada con esplendorosa naturalidad ante una cámara, para comprobar por qué había llegado más lejos que cualquiera de sus pares. Nadie como ella en toda la historia de la televisión argentina logró que las dimensiones de esa pantalla se adaptaran casi a la perfección al contorno de una figura humana. Por eso todos la conocían como “la Señora televisión”.

Década del 70: Pinky recibe a la TV Color.

Un par de meses atrás, la salud de Satragno se convirtió en una fuente de preocupación dentro del ambiente. Con más de 80 años de edad, el aislamiento obligatorio impuesto por la pandemia del coronavirus no fue nada fácil de superar y las afecciones físicas comenzaron a acumularse.

A mediados de 2021, Gastón Satragno -su hijo, fruto de su relación con Raúl Lavié- dijo en diálogo con LA NACION: “Cuando arrancó la pandemia, mamá todavía caminaba, hoy no. Hoy en día ella no camina”. Sin embargo, se apresuró a aclarar: “Tiene muchas afecciones, pero, gracias a Dios, sigue estando lúcida. De hecho, el fin de semana hablamos de todo lo que pasó con las elecciones. Ella siempre me pregunta qué opino, cómo está la situación del país. Totalmente lúcida y despierta y, a veces, hasta me hace reír mucho”.

Backstage nuevo programa de Pinky, Lidia satragno, Memorias Desordenadas Santiago Cichero/AFV

A partir de ese momento y a pesar de que no hubo más detalles sobre su salud, era un secreto a voces que se encontraba en un estado delicado. Finalmente, este jueves 8 de diciembre pasado el mediodía trascendió la noticia de su muerte, confirmada a este medio por personal de la Comisaría Vecinal 14A de la Ciudad de Buenos Aires quienes fueron convocados a su departamento debido a la presencia de una “persona con bajos signos vitales”. Pinky había cumplido 87 años poco menos de un mes atrás, el 11 de noviembre.

LA NACION

