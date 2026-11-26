El 28 de octubre se cumplieron tres años de la muerte de Matthew Perry como consecuencia de los efectos agudos de la ketamina. El actor fue enterrado el 3 de noviembre de 2023 en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, ubicado en Hollywood Hills, Los Ángeles, tras una emotiva ceremonia a la que asistieron sus compañeros de Friends, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc. Sin embargo, en las últimas horas estalló la polémica, puesto que trascendió que su lápida fue modificada y ya no hace referencia al programa que lo llevó al estrellato.

La tumba de Perry recién tuvo una lápida en enero de este año. La misma decía: “Matthew Langford Perry. 19 de agosto de 1969 - 28 de octubre de 2023. Muy querido amigo”. Esta última palabra era una referencia directa a la serie emitida entre 1994 y 2004 en la que interpretó a Chandler Bing. A lo largo de este año, sus fanáticos se acercaron al lugar y depositaron fotos, cartas y flores.

La lápida original de la tumba de Matthew Perry hacía referencia a la serie que lo llevó a la fama (Foto: Entertainment Weekly)

Sin embargo, esta semana la revista Entertainment Weekly reveló que visitó la tumba y descubrió que la lápida ya no es la misma. La original era rectangular con letras en color plata y la nueva es cuadrada y está escrita en dorado. En las imágenes que adjuntaron para evidenciar el reemplazo, llamó ampliamente la atención que en el nuevo epitafio se omitió la marca personal de Perry.

De acuerdo con la imagen, la nueva lápida dice: “Descansa ahora, Matthew Langford Perry. 19 de agosto de 1969 - 28 de octubre de 2023. Te amamos con todo nuestro corazón”. El hecho de que no se incluyera la palabra “amigo” generó desconcierto entre los fanáticos, quienes se preguntaron el motivo detrás de esta decisión tan drástica. Asimismo, se pudieron ver alrededor de la placa algunas flores y una carta de siete de picas.

Según Entertainment Weekly, la nueva lápida de Matthew Perry ya no incluye la referencia a la serie Friends (Foto: Entertainment Weekly)

Esta inesperada revelación se hizo pública un mes después de que Netflix estrenara El de Matthew, un documental sobre el actor, en el cual, a lo largo de tres episodios, detalla no solo los inicios de su carrera, sino el momento en el que se dio cuenta de que la fama por la que rezó no lograba tapar el vacío que sentía y comenzó a consumir sustancias para anular el dolor. La producción cuenta cómo fueron sus reiterados ingresos a rehabilitación, su lucha para mantenerse sobrio y su trágico final.

El de Matthew Perry - Avance

“Me sentí extremadamente feliz cuando me volví famoso. Pero después de seis meses, pensé: ‘Esto no arregla lo que llevo dentro, no funcionó como yo creía’”, relata Perry en el documental, el cual cuenta no solo con sus propios testimonios, sino también con los de amigos y productores que trabajaron con él. Entre las revelaciones más impactantes se encuentran las de su hermana Mia Perry Bowick, quien cuenta que su hermano gastó siete millones de dólares para tratar de recuperarse. Además de los detalles de la investigación judicial, revela la especial escena que ocurrió en el funeral con los actores de Friends: “Jennifer Aniston fue la primera en acercarse y darme un abrazo. Los cinco lo hicieron. Se acercaron al ataúd tomados de la mano y se pasearon a su alrededor llorando”.