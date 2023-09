escuchar

Era una de las participantes más esperadas del Bailando 2023, no solo porque con 18 años es de las figuras con más futuro dentro del certamen, sino también porque se trata de alguien que se anima a luchar por cumplir su sueño de posar para Vogue. Y con esa introducción, Marcelo Tinelli le dio la bienvenida a Anabel Sánchez.

La joven modelo se presentó en el piso del reality, acompañada del bailarín Tito Díaz, y al coach Hernán Alegre. Y después de saludar al conductor, Anabel contó: “Muchas veces te pasan cosas, pero si no te movés, no llega nada. Ni yo sé cómo se me ocurrió lo de Vogue, pero la vida es una. Yo me levanté y vi que había chicas haciendo eso, y dije “ya fue, me voy a divertir, no lo va a ver nadie”. Estoy muy contenta, muy agradecida con todo, y gracias a las personas que me apoyan y ve algo lindo en mí, y gracias a la gente de Solano, mi familia me banca y ellos fueron los primeros en creer en mí”. Sánchez se mostró muy contenta de estar en el certamen, y le reveló a Tinelli que de chica solía jugar al Bailando, y que siempre con su hermana “eran campeonas”.

Finalmente, ella se animó a un baile en el que priorizaron las poses, y que despertó los aplausos de todo el público. Cuando llegó la instancia de la puntuación, Ángel De Brito destacó: “Me encanta tu energía Anabel. Te tocó un gran coach, y obviamente tienen que trabajar un montón de situaciones, pero me encantó, estás en tu año, aprovéchalo. Te hiciste famosa, y tenés con qué, tenés carisma, y no llegaste de casualidad a la pista. Se nota que tenés ganas, disfrutá este certamen. Lo mejor para vos, y bienvenida al Bailando” (9).

Luego de felicitarla y comentar que admiraba su calidez, Carolina “Pampita” Ardohain observó sobre la coreo: “Buen trabajo, y muy difícil el trabajo de los brazos. Pero quiero verla bailar más todavía desde lo físico. Fue una coreo moderna, canchera. Disfruten chicos” (voto secreto). En su turno, Moria Casán felicitó a la participante, y apuntó: “Estoy asombrada por lo que sos como bailarina, impresionante, casi una profesional. Te auguro que vas a ser una bailarina excelente. Y Tito es como un caballero victoriano, es de otro sistema solar” (7).

En último lugar, Marcelo Polino cerró la puntuación, pero quiso subrayar la historia de Sánchez: “Esta niña es una sobreviviente, hubo un padre golpeador, han pasado muchas necesidades, y vos representás a la juventud que quiere salir adelante. Te lo dije en privado, no tengas vergüenza en contarlo porque inspirás a mucha gente. Me honra tenerte en la pista. Y en el baile me gustó lo que vi, y si nunca bailaste sos una bestia. La verdad es que estuvieron muy bien” (4).

Luego de Anabel, llegó el turno de Nelly Camjalli, la participante de 82 años que fue elegida como figura no famosa del certamen. Ella exhibió un estilo muy relajado en la previa, pero en el baile la puntuación fue más que una decepción. Primero Ángel se mostró muy divertido, y comentó: “Me alegro que te animes, y que quede un recuerdo lindo. Estás potra, yo creo que estamos ante el Bailando más inexplicable de toda la historia, pasaron cosas rarísimas”. Claro que con respecto a la coreografía, su mirada fue lapidaria: “Divertite, pero esto fue un completo desastre, de lo más feo que vi en las 150 ediciones del Bailando. Mucha suerte” (-1). En su turno, Pampita les dio la bienvenida y aconsejó: “Esta pista tiene dos cosas, la previa y el baile. La previa fue divertida, una mujer empoderada me encanta, yo te veo esa juventud y esas ganas, pero en el baile me faltó movimiento de caderas, me encantaría verte en otro registro” (voto secreto).

Moria confesó su diversión, y le dijo a Nelly: “Quiero recibirte con todo, estamos en el mundo de los adultos extremos, y exigimos respeto. Vos venís con ganas de divertirte, tenés una actitud maravillosa , pero como yo digo que la previa forma parte del show, en la previa no paré de reírme hasta el final, y para mí eso es show. Así que me voy a poner de pie”, y dicho eso le dedicó un diez a la participante. En la vereda opuesta, Polino consideró que el baile “fue horrible”, y también se disgustó por la presentación: “Feo el baile y fea la previa” (-2).

