Este martes, la última pareja en salir a la pista de Bailando 2023 fue la integrada por Luciano “El Tirri” y Fiorella Giménez, la expartenaire y expareja de Agustín “Cachete” Sierra. A pesar del intento del primo del conductor de edulcorar y vestir la previa con un grupo de samuráis que lo acompañó en el estudio, la bailarina fue quien terminó ganando protagonismo cuando le propinó un fuerte reproche a Marcelo Tinelli.

“Quiero contarles que el día que hicimos las fotos para el programa, el señor Marcelo me boludeó. Estábamos todos posando mientras aplaudíamos. De fondo, unas pantallas gigantes pasaban fotos de La Academia, de Cachete y mías. Él me mira de reojo y me dice: ‘¿Qué pasó con Cachete?”. Lo dijo con una carita de agrandado y soberbio...”, disparó la bailarina.

Luego, contó qué fue lo que ocurrió con el actor luego del certamen: “A Agus lo amo con todo mi corazón. Nos separamos muy bien, de verdad. Él me enseñó muchas cosas y en el momento en el que tomamos la decisión fue porque ya no nos estábamos haciendo bien, ya no fluía. Pero si me lo cruzo ahora, nos abrazamos”.

“ No hubo persona que me haya hecho sentir tan amada y que me haya cuidado más que Agustín. Pero también hubo cositas que no funcionaron. Siento que fue todo muy intenso : esta pista, nos fuimos a vivir juntos mientras hacíamos temporada en Villa Carlos Paz; fue todo un montón. Y cuando se asentaron las cosas, nos dimos cuenta de que había un par de cosas como el compañerismo en las que no estábamos de acuerdo . Y decidimos separarnos, pero con la mejor. Incluso, terminamos abrazados diciendo que nos íbamos a extrañar un montón”, reveló.

Luego, la pareja mostró su destreza para el baile al ritmo de música disco y recibió la devolución de los miembros del jurado. El primero en calificarlos fue Ángel De Brito (1): “Acá está el gran acomodado de la pista... Le doy mi pésame a Mati Ramos, que es un excelente coach. Y a Fiorella que es una bomba, que bailó con destreza y habilidad. Bailó sola. El Tirri, la misma decepción de siempre. Era un viejo cabaretero de Mau Mau caminando por la pista. No me gustó nada. Viene robando desde hace años en la pista. Me encanta como músico y es amoroso, pero...”.

“¿Cuánto ensayaste, Tirri?”, quiso saber Pampita Ardohain, dueña del voto secreto durante esta ronda. “Un mes y medio”, respondió el participante. Y la miembro del jurado indicó: “Pensé que había sido una coreo más a las apuradas, porque le faltaban pasos. Era pose, pose, pose. La vi a Fiore con un estrés, haciendo un truco detrás de otro. En la cámara se vio muy lindo, pero desde acá vemos que él se quedaba parado en cada uno de los trucos... Faltó baile. Además, creo que él lo puede hacer, que puede mejorar, que puede hacer más pasos y menos poses. Ella es una maravillosa bailarina, pero se pasaron de trucos”.

“El Tirri es un hombre extremadamente pintoresco”, arrancó su devolución Moria Casán (10). Y agregó: “Me hace reír, y lo que me hace reír para mí es show. No me importa si bailan o no bailan, aunque el programa se llame Bailando. Acá, ha ganado gente que no puede ni caminar. Este show de traer gente, de preocuparse, para mí, suma puntos. Y también el esfuerzo de él. Y como partenaire, se ocupó de que su bailarina no quede desarmada; lo cual para una mujer que vuela, no es menor”.

Por último, Marcelo Polino (4) expresó: “La verdad, una grata sorpresa. Si hay algo que tengo es memoria y me acuerdo de la participación anterior de El Tirri ,que fue un desastre. Así que ha mejorado un montón. El coach tiene mucho que ver en esto. Y como dice Casán, si hay alegría y risas, irte a dormir con alegría no tiene precio”. Con 15 puntos, la pareja consiguió una de las calificaciones más altas de la ronda.

