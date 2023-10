escuchar

El 8 de diciembre es la fecha en la que Nicole Neumann y Manuel Urcera celebrarán la fiesta de su soñada boda, que planean desde hace más de ocho meses. Pese a la felicidad de la pareja por el paso que darán, las polémicas en torno al evento se multiplican. La lista de invitados capta la atención de los medios por los conflictos con su hija mayor y su mamá, pero también el nombre de Soledad Solaro resonaba fuertemente, ya que en una época fue vinculada amorosamente al piloto, y finalmente estaría presente en la celebración.

El 2023 sorprendió a Nicole Neumann con una romántica propuesta de casamiento por parte de su novio, Manuel Urcera, con quien tiene una relación desde hace dos años. Desde enero, la pareja organiza la boda y los problemas no tardaron en llegar, ya que tuvieron que desistir de realizar el evento en una exclusiva estancia en San Martín de los Andes, Neuquén, debido a las presuntas negativas por parte de un grupo de representantes de los pueblos originarios. Finalmente, cambiaron de locación y festejarán su amor en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires, al igual que lo hicieron Mau Montaner y Stefi Roitman, y Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

Nicole Neumann y Manu Urcera se casarán en diciembre (Fuente: Instagram/@manuurcera)

Resuelto ese problema, ahora la modelo está en el foco de atención debido a que en la lista de invitados incluyó entre los famosos a Soledad Solaro, con quien Manuel Urcera habría tenido un romance, según los rumores que resuenan fuertemente en los últimos días.

“Recién acabo de cruzar mensajes con Nicole y le dije: ´No sé cómo hacés para bancarte todos los frentes que dicen y que inventan´”, indicó Soledad en diálogo con Juan Etchegoyen. “Con Nicole tengo la mejor y le pregunté que si quería aclaraba lo que necesite. ‘Ya lo habrás aclarado con Manu y él lo sabe perfectamente’”, agregó la modelo, acerca de la charla que mantuvo con su colega en relación con los rumores que las involucran.

En esta línea, Solaro aclaró que tiene un vínculo laboral con el mundo del automovilismo, motivo por el cual sí tuvo una cercanía con Urcera, pero solo para realizar una producción de fotos, como así también lo hizo con el piloto Leonel Pernía.

“A mí me enoja cuando se dicen cosas que no son, me da bronca porque están metiendo mi nombre con una persona que no”, indicó la modelo y aseguró que con Nicole tienen una relación muy amena, en la que las risas no faltan.

Con una serie de halagos, Soledad confirmó que su nombre conforma la exclusiva lista de los seleccionados por los novios para asistir al evento. “Estoy invitada al casamiento. La adoro, es un amor, es la mujer más generosa que existe. Parece seca, pero es amorosa, y la buena calidad de persona que es y es muy buena colega”, expresó la modelo.

De esta forma, las modelos que supieron compartir pasarela en sus años dorados en el modelaje demuestran que no se dejan llevar por los rumores que las enfrentarían. Por lo contrario, se muestran muy unidas.

Pese al gran hermetismo que requiere la futura novia sobre los detalles del evento, desde Socios del espectáculo (eltrece) aseguraron que el evento será para 500 personas y que, según Adrián Pallares, “es una fiesta para los Urcera, para quien paga”, por lo que algunas personas cercanas a la modelo estarían molestas por no ser parte de la lista de invitados.