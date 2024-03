Escuchar

Los rumores de romance entre Ángela Torres y Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, vienen circulando desde hace semanas. Sin confirmación oficial hasta el momento, la cantante estuvo invitada este sábado 16 de marzo a La noche de Mirtha (eltrece) y generó sorpresa con la respuesta que le dio a Mirtha Legrand cuando le preguntó por el joven santiagueño.

“Angelita, yo leí un reportaje que te hicieron en una revista”, comenzó diciendo Mirtha y le pidió a uno de los productores que le alcancen la revista. Mientras tanto, la cantante, sin saber qué pregunta podría hacerle la conductora, le dijo: “Qué miedo. Mirtha teneme piedad”.

En su salsa y fiel a su estilo, la “Chiqui” lanzó: “¿Vos con quién estás saliendo, mi amorosa? ¿Con quién estás saliendo? A la ‘Chiqui’ le tenés que contar”. Entre risas, la ex Esperanza Mía (eltrece) le sugirió juntarse a tomar un té para contarle y agregó: “Qué pregunta, Mirtha”.

La diva siguió insistiendo y comentó: “Es un cantante muy conocido”. Ante esto, Ángela mencionó: “No, no. Sacamos una canción muy linda de amor, que grabamos el videoclip en Nueva York, se llama ‘Mitad’, es una balada y no, nos queremos mucho, nos llevamos muy bien”. Al escucharla, la presentadora preguntó si eran amigos y añadió: “¿No hay romance? Decime la verdad”.

Titubeando, la hija de Gloria Carrá no lo negó, pero tampoco lo confirmó. “Y bueno, pero es que...”, comenzó a decir y la Legrand la interrumpió: “Él salía con alguien conocido (por la China Suárez), ella lo dejó y ahora te tiene a vos”.

Mientras todos se reían, quien fue la protagonista en la tira juvenil Simona decía: “No, no, no. Me hacés entrar en calor Mirtha, por Dios”. En paralelo, la joven de 25 años se sonrojó y remarcó que tenía calor, mientras que la conductora se abanicó. Después de varias idas y vueltas entre risas, la sobrina de Diego Torres completó: “Nos queremos mucho, pero no la quememos, ¿no? Para mí no hay que decir las cosas antes de que ... Pero lo quiero mucho”.

Ante la duda de la diva, Catherine Fulop quiso ayudar a entender qué era lo que estaba intentando decir: “Yo creo que no es un no. Es como dejemos que las cosas pasen solas”. Sin embargo, la abuela de Juana Viale miró a la artista y redobló la apuesta: “Pero, ¿qué te cuesta decir que estás enamorada?”.

Y Cathy siguió: “¿Y si él no? Me la quemás acá en el programa Mirtha”. Por su parte, Ángela indicó: “Es un montón Mirtha estar enamorada y decirlo acá públicamente, así como así, palabras tan imponentes”.

Ángela Torres, su última relación, los vínculos y el amor

Hace tiempo, en un programa de streaming en vivo, Ángela reveló que había tenido una pareja abierta durante alrededor de cinco años. Se trata Franco Rizzaro, actor y cantante con el que ella compartió elenco y música en varias oportunidades. “Sí, convivimos un tiempo. A él lo amo, nos separamos en súper buenos términos, entendiendo que era el momento de tomar un poco de distancia. Pero nos queremos mucho y somos grandes amigos y compañeros”, dijo.

Por otra parte, en 2021, la actriz estuvo en Podemos Hablar (Telefe) y se refirió a las parejas, los vínculos y el amor, momento en el que aclaró que prefería el “amor libre”. “En mi caso, no nos contamos nada sobre con quién estamos y preferimos evitar esa información”, señaló.