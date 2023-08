escuchar

La noche del lunes 21 de agosto se estrenó Got Talent Argentina por la pantalla de Telefe y fue un verdadero éxito. A través de las redes sociales, miles de espectadores hicieron hincapié en el excelente nivel de producción y el carisma del jurado, conformado por Abel Pintos, Florencia Peña, La Joaqui, y Emir Abdul, quienes evaluarán a los participantes a lo largo del certamen.

Como en todo show, hay ciertos detalles que se vuelven tendencia, específicamente en Twitter, y en una oportunidad fueron La Joaqui y Ángela Torres las protagonistas de la noche. ¿El motivo? El gran parecido que comparten.

Las cantantes se encuentran en un buen momento profesional. Ángela Torres estrenó hace poco “Nasty Girl”, que tuvo una positiva repercusión en YouTube.

La Joaqui, además de sorprender mes a mes con diversos hits, mostró una faceta desconocida y cautivó a todos con su trabajo de jurado en el reality conducido por Lizy Tagliani. Sin embargo, hay algo que ambas no pueden negar y es que en cada ocasión que aparecen públicamente asombran por tener notables similitudes físicas.

“Carismática, multifacética y auténtica”, expresó la humorista y dio lugar al ingreso de la cantante, quien brilló en el estudio.

En ese instante, en las redes comenzaron a hacerse eco de este tema y rápidamente acumularon miles de mensajes, mediante ingeniosos memes y expresiones de humor.

“¿La Joaqui es la melliza de Ángela Torres? Son re parecidas”, “Necesito saber si soy la única que ve a La Joaqui como la hermana gemela de Ángela Torres”, “¿Cuál es cuál?, “¿En qué momento La Joaqui mutó en Ángela Torres chicos? O viceversa”, “Chicos deben tener el mismo padre, a mi no me estafan”, “Alguien que le diga a la hermana de Ángela Torres que deje trabajar a Abel”, “¿Soy yo o La Joaqui es igual a Ángela Torres? Físicamente y la voz”, fueron algunos de los comentarios alusivos en torno a este punto.

Acostumbrada a responder cada polémica, debate o diversas consultas, fue la propia actriz quien destacó el parecido y en Nadie dice nada (Luzu TV) habló del tema.

“Con la Joaqui me gustaría hacer un tema, sería gracioso, me encanta lo que hace, la amo, la banco fuerte y sería piola. Además, para que se dejen de joder con el parecido y que no sé qué, sería una buena forma de contestar hacer un tema juntas”, sostuvo.

Acto seguido, afirmó que ella misma se encuentra parecida a la intérprete de “Butakera”. Sin embargo, resaltó: “Me flashea que antes era como ‘si todo el mundo me dice que me parezco a la Joaqui’ y ahora veo comentarios con maldad. ¿Qué culpa tengo de ser parecida? Quiero hacer una aclaración: no me operé la cara, no tengo ninguna operación. Todos me dicen ‘te operaste la cara y llevaste la referencia de La Joaqui’ y yo les digo no, es mi cara, no tengo la culpa de ser parecida”.

Tras su descargo, llenó de elogios a la artista y concluyó con humor: “A mí me encanta, la admiro, pero ¡dale! Yo también la vengo remando desde los 7 años”.