Una nueva relación en el mundo del espectáculo tiene a todos atentos, luego de que Rusherking y Ángela Torres se mostraran juntos en varias oportunidades. El romance quedó confirmado cuando se los vio en la cena-show de Luis Miguel.

Este fin de semana, nuevamente, el artista compartió un video de la cantante en la intimidad de su hogar. Allí, se la vio sentada en un sillón, escuchando música con auriculares y muy concentrada. “Angelita concentrada, ensayando para Rent”, escribió en la historia de Instagram Rusherking. Rent es la nueva obra de comedia musical que está produciendo y dirigiendo Fer Dente, la cual tendrá a la cantante como protagonista.

Ángela Torres y Rusherking, juntos... ¿amor o amistad? CHULE VALERGA

Si bien ambos afirman que se trata de una amistad, los rumores de noviazgo crecen cada día. El pasado jueves 7 de marzo lanzaron “Mitad”, su primera colaboración y canción que escribieron hace año y medio, tiempo en el que el cantante estaba en pareja con La China Suárez.

Sobre la actriz de El Hilo rojo, Ángela dijo que no sabe por qué la dejo de seguir en Instagram y se presume que sería por celos, otra cuestión que confirmaría el noviazgo entre ellos. A la salida del show de Luis Miguel, Rusherking evitó a la prensa, mientras que Ángela, muy cordial, se acercó a responder preguntas. “¿Cómo estás? ¿Te podemos felicitar por el romance?”, preguntó el cronista de Intrusos (América) a lo que la joven le respondió que “se querían mucho y eran muy amigos”.

Hace tiempo, en un programa de streaming en vivo, Ángela reveló que había tenido una pareja abierta durante alrededor de cinco años. La pareja en cuestión era Franco Rizzaro, actor y cantante con el que ella compartió elenco y música en varias oportunidades. “Sí, convivimos un tiempo. A él lo amo, nos separamos en súper buenos términos entendiendo que era el momento de tomar un poco de distancia. Pero nos queremos mucho y somos grandes amigos y compañeros”, dijo en una entrevista.

Si bien, en ese entonces, se supo que la pareja se había separado, los artistas continuaron compartiendo música y tiempo juntos. Ahora, se pone en duda la continuidad del vínculo a partir de la aparición de Rusherking en la vida de Ángela.

Rusherking y Ángela Torres no se esconden: salidas al ritmo de Luis Miguel

En la misma línea, en 2021, la actriz estuvo en Podemos Hablar (Telefé) y se refirió a las parejas, los vínculos y el amor. La actriz explicó que cada caso es distinto en cuanto a los términos que se acuerdan para llevar a cabo un “amor libre”. “En mi caso, no nos contamos nada sobre con quién estamos y preferimos evitar esa información”, señaló en aquél momento.

Ángela Torres junto a su exnovio, Franco Rizzaro

“A mí no me entra en la cabeza eso de reprimir el deseo al otro. No entiendo por qué si a todos nos pasan cosas con un montón de personas, por qué hay que privarse de eso y que a eso se lo llame ‘amor’. Me lo cuestiono y trato de ponerlo en práctica”, detalló con firmeza.