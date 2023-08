escuchar

Este lunes, Griselda Siciliani zanjó un nuevo capítulo en su relación con Adrián Suar, quien fuera su pareja siete años atrás y con quien comparte a su hija Margarita, de once años. Así las cosas, en el medio de una entrevista en la que se refirió a la situación compleja que atraviesan los artistas debido a la escasez de trabajo, la actriz contó cómo percibía la construcción de ficciones en su época en pareja con Suar.

Griselda Siciliani y los palitos sutiles dirigidos a Adrián Suar

En diálogo con Intrusos (América) Siciliani -junto a Jorgelina Aruzzi- insistieron en la necesidad de crear fuentes de trabajo para los actores, quienes se ven golpeados por una crisis ficcional en la que escasean las propuestas televisivas y en donde se apuesta a opciones extranjeras con un menor costo o a realitys shows que en muchas ocasiones no requieren de su mano de obra.

Todo comenzó luego de que Florencia de la V le consultara cómo percibía esta realidad como expareja de Suar y qué conversaciones mantenía con él, respecto de los costos de producir en la Argentina. “Esperá que me pongo en el papel de expareja”, bromeó la actriz al tiempo que agregó: “Yo no lo escuchaba a Adrián cuando hablaba. Por eso la pareja terminó”. En ese instante, Jorgelina interrumpió: “A mí me decía mucho, me llamaba y me decía”.

Con humor y entre risas, Siciliani contestó: “Con ella trabajaba más que conmigo”. Luego de ello, Aruzzi respondió a la consulta de la conductora: “De los problemas siempre se hablaba, de los momentos de crisis, de qué se elige, cuánto hay. Pero el tema es la identidad, la cultura y qué leyes apoyan la cultura. Tal vez una novela te hace reflexionar más que una noticia que vos veas en el noticiero. El arte siempre humaniza a las personas”.

Si bien Sebastián “Pampito” Perello Aciar contradijo a Aruzzi por su manera de entender la ficción y su distinción con las noticias, Griselda aclaró: “Lo que dice Jor es un tema sobre qué apostar. Adrián sigue apostando a hacer ficciones, aunque le vaya bien, le vaya mal, gane más, gane menos, hay algo de su naturaleza que decide, que no tiene que ver con que funcionó la anterior y entonces sale a hacer otra. Si no con que hay que hacer, hacer y hacer”.

Adrián Suar y Griselda Siciliani se separaron en el 2016 y mantienen la tenencia compartida de su hija Margarita El Trece - Archivo

Luego de aclarar lo que su colega mencionó y antes de finalizar con el tema, Siciliani volvió a la carga. “¿En estos días hablaste con Adrián de esto?”, consultó Alejandro Guatti. Con una mirada seria, pero sin perder el carisma y la buena intención, Griselda contestó tajante: “Yo no hablo con él, sabés que no me comunico”. Ante ello, Aruzzi acotó en tono de chiste: “Yo hablé con Adri… Pero en verdad, hay que empezar a pensar qué es lo que queremos más allá en un futuro”, concluyó la actriz.

La relación de Suar con Siciliani fue tan fuerte que, en una entrevista que el productor le ofreció a Ángel de Brito para LAM (América) en junio, dejó en claro lo significativo que fue para él su romance, más allá de compartir una hija juntos. “Después de Griselda no me enamoré más. Me separé hace seis o siete años de Gri y me pasan varias cosas. No busco (una nueva relación), estoy abierto… me encantaría, pero estoy bien solo. He trabajado mucho mi persona y, por suerte, no necesito estar con alguien para estar bien yo”, señaló el padre de Margarita.