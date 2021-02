Griselda Siciliani y su respuesta cuando le preguntaron si Adrián Suar fue el gran amor de su vida

Ocho años fueron en total los que estuvieron en pareja Griselda Siciliani y Adrián Suar, sin embargo, a pesar del largo camino recorrido juntos, la hija que tienen en común y el hecho que ninguno de los dos volvió a formalizar una relación desde que se separaron, ella no puede afirmar que él haya sido el amor de su vida.

“En realidad, no sé si uno se hace esas preguntas en la vida real. Cada amor, en cada momento, tiene la importancia máxima”, dijo la actriz en una charla con Mitre Live, de Radio Mitre, cuando le consultaron si el productor había sido su amor más grande hasta ahora.

Siciliani reconoció que nunca se puso a reflexionar sobre el tema. “Todos te transforman. En un punto es muy íntimo y en otro punto es algo que no sé si yo me pregunto. No sabría contestar”, agregó un poco nerviosa.

Lo que sí pudo afirmar, una vez más, es que la relación entre ellos es buena y que ambos comparten con armonía la crianza de Margarita. “Nos llevamos genial y eso está bueno porque somos una familia”.

En el pasado, cuando le consultaron si se veía nuevamente en pareja con Suar, la morocha había asegurado que no. “Para nada. Adrián es mi familia pero no hay chances de reconciliación. Hasta que no me guste alguien mucho, no van a saber si tengo algo con alguien o no”.

Hace unos días, a través de Instagram, mientras jugaba con sus seguidores a contestar preguntas, una persona quiso saber si tenía novio. “Sí”, respondió ella pícara al compartir una foto de Jason Momoa (41), confirmando su atracción por la estrella de Hollywood.

Minutos más tarde, quisieron saber qué era lo que le atraía de un hombre. “La inteligencia”, aclaró subiendo una segunda imagen del actor que protagonizó Aquaman, aunque más abajo remató con un irónico “Ponele”.

LA NACION