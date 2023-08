escuchar

Este domingo, en La Peña de Morfi (Telefe) se vivió un momento picante. Fue cuando el chef Rodrigo Cascón estaba cocinando un plato muy tentador y Jesica Cirio, conductora del ciclo, quiso saber, en un tono de picardía, si el cocinero “agasajaba a las chicas” con los rituales de su oficio. Entonces, Cascón no se quedó atrás y sorprendió a la anfitriona del programa con una pregunta que ella no se esperaba. “Se la jugó”, dijo Cirio sorprendida y entre risas.

Cascón cocinaba en el mediodía de Telefe una receta que en el estudio calificaron de “bombazo”. Se trataba de una “flor de hamburguesa con pétalos de panceta”. Mientras el chef manipulaba los ingredientes de su plato, Eugenia Quibel, la locutora de La Peña, comentó con entusiasmo: “Imaginate que te invitan a comer y te preparan algo así”. “No, me vuelvo loca”, dijo Jesica Cirio sin dudarlo y agregó: “Es el mejor chef del mundo si te hace esto”.

Jesica Cirio le hizo una pregunta picante a Rodrigo Cascón y el chef redobló la apuesta: "Se la jugó"

Más adelante, cuando el cocinero puso la hamburguesa, “nuestra reina”, con panceta y queso sobre el pan para armar el sándwich, la conductora no pudo contenerse y volvió a expresar: “No, me vuelvo loca”. De inmediato, le hizo a Cascón la pregunta que desencadenó un momento especial en el programa: “¿Sos de agasajar a las chicas que invitás a cenar cocinándoles, haciéndoles un ritual así?”.

“Sí, sí, uno siempre... a ver, si uno sabe cocinar lo aprovecha”, respondió, en principio con timidez, el cocinero. “Es como tu plus, tu carta de presentación”, insistió Cirio. “Es que ya me conocen como cocinero”, añadió él. “Pero una cosa es que te conozcan por la tele y otra que vos la sorprendas directo en tu primera cita con una cita romántica”, volvió a repetir su idea la anfitriona de La Peña, que en junio de este año anunció su separación de Martín Insaurralde, luego de 10 años de relación.

Rodrigo Cascón le preguntó a Jesica Cirio: "¿Qué te gustaría que te cocine en una cena romántica?" y la conductora de La Peña de Morfi no supo qué responder captura

Entonces, ante las reiteradas consultas de Cirio sobre primeras citas y agasajos, Cascón dejó de dar vueltas y le contestó con una pregunta: “¿Qué te gustaría que te cocine a vos en una cena romántica, por ejemplo?”. Mientras Cirio sonreía sorprendida por esa consulta y en el piso se escucharon algunos gritos de entusiasmo, la locutora del ciclo, atenta a lo que sucedía, manifestó: “Ay, ay, ay ¿qué pasó?”. “¡Se la jugó!”, reaccionó entonces la conductora, todavía sonriente.

“No que te cocine yo, que te cocinen”, trató de aclarar el cocinero, a la vez que Quibel, en off, le preguntaba a la anfitriona: “¿Te apuró o me parece?”. En el mismo momento, en el estudio comenzaba a sonar música romántica.

“Me conformo”, solo dijo Cirio luego de su risa. “¿Con qué? No me dijo nada. Se puso nerviosa porque no me dijo nada. ‘Me conformo’, me dijo”, respondió el cocinero, que agregó: “No se esperaba la pregunta esa”.

“¿Quién apuró a quién?”, volvió a preguntar Quibel desde el off.

La hamburguesa con pétalos de panceta fue la estrella de la escena picante que vivieron en La Peña de Morfi Jesica Cirio y Rodrigo Cascón Captura Telefe

“Bueno... te digo que con esa hamburguesa soy feliz”, aseveró, finalmente, la conductora. “¿Con una hamburguesa así, está bien? ¿Con morrón?”, inquirió Cascón. “Sí. Soy feliz”, ratificó ella, que para cerrar el tema, remató: “¿Sabés por qué? Porque esto es puro amor y si una persona te recibe con todo este amor, ya está, se ganó mi corazón. Es así”.

Finalmente, cuando el cocinero culminó su plato, lo mostró a cámara, y en el graph de La Peña de Morfi ya habían tomado nota de lo que acabada de pasar, ya que allí escribieron: “La hamburguesa que usa Rodri para conquistar”.