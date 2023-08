escuchar

Robert William Barker, conocido en el mundo del espectáculo como Bob Barker, falleció hoy a los 99 años, según informó su agente, Roger Neal, en un comunicado. Barker fue uno de los conductores de televisión más destacados de Estados Unidos, especialmente en el ámbito de los programas de juegos. Tuvo una de las carreras más predominantes de la industria, motivo que le mereció un homenaje en el Paseo de la Fama de Hollywood una vez que se supo sobre su fallecimiento.

El presentador murió en su casa, ubicada en Hollywood Hills, California, por causas naturales, de acuerdo con el anuncio de Neal. “Con profunda tristeza informamos que el mejor ‘MC’ (maestro de ceremonias) del mundo nos ha dejado”, expresó quien fuera su publicista entre 1987 y 1994, y nuevamente en 2020, en nombre de la compañera de Barker, Nancy Burnet.

Los fans de inmediato lamentaron la muerte de Bob Barker

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, destacó que este sábado por la tarde se colocarán flores en su estrella para conmemorar al emblema de la televisión. “Era una leyenda muy comprometida con la comunidad de Hollywood, además de ser un gran defensor del bienestar animal. Se le extrañará”, declaró a NBC News.

Desde 1972, el nacido en Darrington, Washington, fue la imagen indiscutible de The Price Is Right, un programa en el que la gente asistía para ponerse a prueba física y mentalmente con el objetivo de ganar fabulosos premios. Siempre le ponía su propio toque a las transmisiones, lo cual comenzó a atraer cada vez más televidentes.

¿Quién era Bob Barker?

Barker nació el 12 de diciembre de 1923 y desde muy joven mostró su interés por las artes escénicas. Se graduó como licenciado en economía, pero no ejerció jamás esa carrera. Al poco tiempo consiguió trabajo en una estación de radio en Florida. Ahí comenzó su trayectora en los medios y no transcurrió mucho para que comenzara a ganar relevancia.

En 1950 se mudó a California para iniciar su propio programa de radio, The Bob Barker Show, en Burbank. A partir de ese momento vieron el potencial que tenía para conducir emisiones de más color y no tan noticiosas, así que en 1956 lo llamaron para ser el presentador titular Truth or Consequences, de NBC, donde permaneció 18 años. Después llegó The Price Is Right, que lideró hasta el momento de su retiro.

Bob Barker estuvo al lado de grandes figuras de todos los tiempos, como el comediante Adam Sandler, en varios proyectos

No fue lo único a lo que se dedicó. Mientras llevaba adelante sus programas fijos, también fue maestro de ceremonias de los certámenes Miss Universo y Miss América. Incluso en 1969 comenzó su carrera como anfitrión del Torneo del Desfile de las Rosas del Día de Año Nuevo, que se realiza en Pasadena, California, cada 1° de enero.

Respecto de su éxito, un experto opinó para NBC News que este se debió al gran carisma que Bob tenía. Robert Thompson, director del Centro Bleier para Televisión y Cultura Popular de la Universidad de Syracuse, remarcó que llegó a ser una pieza clave de muchos canales porque hacía cosas fuera de lo convencional para su época: “Hay algunos programas de juegos en los que el presentador simplemente se para detrás de un podio, pero Barker realmente interactuaba con las personas normales. Era muy bueno en eso”.