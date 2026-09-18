La inesperada revelación de Susana Giménez: “Richard Gere me escribió una carta”

Esta semana Susana Giménez tuvo un mano a mano con el programa de televisión peruano Amor y Fuego (Wilmax) y se animó a hablar de todo. Dio detalles de su nueva serie, reflexionó sobre sus historias del corazón y se sinceró sobre su asignatura pendiente: entrevistar a un galán de Hollywood con quien intercambió cartas.

El miércoles, la conductora conversó vía videollamada con Gigi Mitre y Rodrigo González sobre sus novedades laborales, más especialmente la serie sobre su vida. “Recién voy por el quinto capítulo aceptado porque tardamos mucho en ponernos de acuerdo. Creo que son ocho. Va a salir por Amazon Prime”, reveló. Dijo que los diálogos aún no están, pero que sí existe una historia. “Quiero empezar un poco también por mi niñez, que nadie la conoce. La vida no es un lecho de rosas para todo el mundo, nos pasan cosas, buenas y malas. Yo agradezco a Dios toda mi vida, todo lo que me dio, pero también sufrí, como todos los seres humanos”, expresó.

Susana Giménez dio detalles de su serie

Si bien aún no hay fecha de estreno, deslizó que la producción podría comenzar en noviembre y aseguró que “va a estar buena porque va a ser auténtica”. Toda la gente me dice: ‘Contá todo’ y lo voy a hacer. Algunas cosas capaz me las guardo", comentó entre risas. Asimismo, reveló que está trabajando en un documental para la plataforma de streaming Disney+, aunque no entró en detalles.

La entrevista pendiente con Richard Gere

A lo largo de los años, la diva de los teléfonos se dio el gusto de entrevistar a varias estrellas internacionales, desde John Travolta y Justin Bieber hasta Salma Hayek y Antonio Banderas. Sin embargo, hubo una persona a quien no logró sentar en su living, a pesar de los deseos de todas las partes.

Susana Giménez aseguró que reiteradas veces invitó a su programa a Richard Gere, pero que por cuestiones de agenda de él nunca pudieron coordinar la entrevista Archivo

“A uno que nunca lo pude traer es a Richard Gere. Lo invitamos mil veces”, admitió. Siempre decía que sí, pero estaba filmando. Hasta tengo una carta diciendo: ‘Perdón, pero es imposible’“, reveló sobre la actitud que tuvo con ella el protagonista de Mujer bonita (Pretty Woman). ”Hacía una película tras otra, tenía muchísimo éxito. Era tan buen mozo”, reconoció.

Su decisión sobre el amor y su vínculo con Ricardo Darín

Sin embargo, a pesar de su admiración hacia el actor de Hollywood, insistió en que no aceptaría ir a una cita ni aunque él la invitara. ¿El motivo? Tomó la decisión de dejar el amor “para siempre”. “Ya con la anteúltima experiencia ya basta. No me interesa, estoy mucho mejor, no sufro por nadie, no tengo que pagar nada que no me corresponda”, lanzó entre risas. “Estoy tranquila. El sol iluminó mi paz. Estamos en paz”, aseveró.

Susana Giménez habló del amor y de su amistad con Ricardo Darín

En esta línea dijo que no tiene intenciones de aceptar una cita, sin importar quién extienda la invitación. “No porque uno ya tiene sus complejos también. Yo antes era una escultura de cuerpo y ahora tengo mi celulitis, lo que tienen todas las mujeres. La verdad es que no me interesa el amor, ya amé demasiado y terminé casi siempre mal”, admitió. Sin embargo, hizo una salvedad: Ricardo Darín, a quien definió como un hermano.

"Es una de las personas más inteligentes y geniales que conocí, con un humor que no se puede creer", dijo Susana sobre Ricardo Darín

“Es un ser especial. Es una de las personas más inteligentes y geniales que conocí, con un humor que no se puede creer. Es muy gracioso y, aparte, es un actorazo internacional”, expresó y aseguró que tiene mucho aprecio hacia su esposa Florencia Bas: “Amo a su mujer con locura, la adoro”. Giménez y Darín fueron una de las parejas más populares de los ochenta. Su diferencia de edad de nueve años generó polémica, pero ellos hicieron oídos sordos y apostaron por su amor. Estuvieron juntos durante una década y, tras separarse, quedaron como grandes amigos.