Susana Giménez opinó sobre la polémica de Ricardo Darín y las empanadas: “Fue una ridiculez”

Susana Giménez volvió al ruedo después de un 2024 escueto en cuanto a su trabajo televisivo. En diálogo con Intrusos (América TV) habló sobre su próximo proyecto en Telefe, opinó sobre la polémica de las empanadas de Ricardo Darín y hasta anunció que irá a ver a Lionel Messi a Miami.

El sábado pasado la conductora arribó a la Argentina decidida a organizar su agenda de cara la los siguientes meses. Pese a que se mostró reacia a dar detalles del nuevo formato que emprenderá en la televisión, habló varios minutos con el cronista Alejandro Waty de Intrusos.

La diva de los teléfonos regresa a la televisión con un nuevo formato diferente al habitual (Fuente: América TV)

A pesar de que está desde el fin de semana en el país, la diva aseguró que no tiene tiempo “ni de vivir”. “Hace tanto que no venía, así que estoy de reunión en reunión”, señaló entre risas.

La polémica de Darín y las empanadas

El notero intruso le preguntó por su gran amigo, Ricardo Darín, y la polémica por el valor que pagó una docena de empanadas. “Me pareció una estupidez. Porque las que él paga valen eso. Hay de 12.000 pesos, ya estuve mirando. No me gusta hablar de los demás, por más que Ricardo sea un amigo. Se armó una cosa nacional que me pareció una ridiculez”. Y remató: “No me interesa. No me gustan los chusmeríos. Nunca los soporté. Cuando me preguntan qué me parece, qué me dijo… Qué sé yo. No me importa, no quiero”.

Ricardo Darín quedó en el medio de la polémica por hablar del precio de las empanadas

“¿Entonces de Wanda Nara no te puedo preguntar?”, consultó el cronista. “No, no sé nada. Estoy totalmente desconectada. Lo único que sé es lo que cuentan ustedes en los medios. Veo todo”.

¿Vuelve a la TV?

Susana también señaló que hace unos días estuvo en su casa con los directivos de Telefe con el objetivo de preparar la próxima apuesta. “Vamos a hacer algunas cosas. No va a ser el programa de siempre, va a haber algunas otras cosas. No lo voy a contar a hora porque sino después me lo copian. Vamos a tener invitados, pero no me vas a sacar nada de mentira verdad”, insistió Giménez, con picardía, ante el reclamo de Waty.

También mencionó sus encuentros con Gustavo Yankelevich en Punta del Este, pero remarcó que con él no hablaron de televisión, sino de teatro. Al tocar ese tema, aclaró rápidamente: “Tampoco lo voy a hacer, no tengo muchas ganas. Estoy cansada, quiero viajar”.

En su aspecto más relajado, Giménez dijo: “Me voy ahora a Estados Unidos a ver el partido de Lionel Messi en Miami. Y de paso tengo que ir a pagar unas cuenta, como siempre”. En cuanto a su regreso a la pantalla chica, evitó contar si será semanalmente y en qué horario.

Susana Giménez aseguró que la polémica por las empanadas de Ricardo Darín le pareció una "ridiculez" (Fuente: América TV)

Párrafo aparte, el cronista le consultó por su otra gran amiga: Mirtha Legrand. “¿Con Mirtha Legrand?”, mencionó Waty para saber si habían conversado o si se había dado un encuentro. “Tenía que ir el domingo, pero no pude por otra cosa”.

Antes de partir en su auto, el periodista de Intrusos lanzó una última consulta sobre la denuncia que Viviana Canosa hizo contra Lizy Tagliani, Marley, Florencia Peña, Humberto Tortonese y Elizabeth Vernaci. “No, no, de esas cosas no hablo”, sostuvo la diva mientras apuró a su chofer para seguir viaje.