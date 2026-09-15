Susana Giménez reveló qué le dijo a Mirtha Legrand durante su internación en “los 700 mensajes que le mandó”

Susana Giménez rompió el silencio tras la reciente internación de Mirtha Legrand y compartió detalles de la comunicación constante que mantuvo con su colega durante esos días de incertidumbre en el sanatorio. En un encuentro casual con la prensa, luego de compartir una cena con sus amigas Graciela Borges, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl, la conductora explicó la magnitud del respaldo brindado a La Chiqui. “Le mandé 700 mensajes”, aseguró la estrella ante los micrófonos para ilustrar su preocupación por la evolución de la salud de su amiga.

Según precisó Giménez, su mensaje central buscó transmitir aliento y seguridad ante la situación clínica que atravesaba Legrand. La diva destacó el vínculo afectivo que las une desde hace décadas y subrayó la importancia de la admiración mutua. “La amo con toda mi alma”, sentenció Susana para sintetizar sus sentimientos hacia la figura de la televisión argentina. La conductora expresó también su alivio al confirmarse el alta médica de Legrand, cuya recuperación fue seguida de cerca por su círculo más íntimo y por el público en general.

Susana Giménez y Mirtha Legrand tienen una relación de décadas por sus éxitos en TV

El intercambio con los medios permitió a la figura de Telefe abordar otros temas vinculados a su presente profesional. Ante las consultas sobre un posible retorno a la pantalla chica, Giménez descartó cualquier posibilidad para este año calendario. “No”, respondió de manera tajante ante la pregunta directa sobre sus ganas de volver. La conductora aclaró luego que sus planes actuales se centran en desafíos distintos al formato habitual de su programa. Susana mencionó la realización de un documental sobre distintos pasajes de su vida y el inicio del rodaje de una película, proyectos que absorberán su tiempo durante los meses venideros.

La artista también despejó dudas sobre su relación contractual con la señal televisiva donde desarrolló gran parte de su trayectoria. “Yo no tengo contrato”, enfatizó ante los cronistas. Recordó su larga etapa en el canal, al cual definió como su casa durante los últimos 35 años, aunque aclaró que en la actualidad no existe un vínculo formal que la ate a una programación específica. La conductora evitó calificar su situación como un retiro definitivo y prefirió enfocarse en la transición hacia nuevas etapas laborales. Valoró, en ese marco, el afecto recibido por parte de la audiencia a lo largo de su carrera, un vínculo que ella misma define bajo la premisa de “amor, amor, amor”.

Susana Giménez confirmó que ya no tiene contrato vigente con Telefe Instagram

El repaso por su historia profesional incluyó menciones a figuras clave del espectáculo nacional. Giménez recordó el impacto de sus sketches junto a Emilio Disi y Antonio Gasalla, a quien calificó como el comediante más grande de la historia local. También rescató el valor de sus errores al aire, como el recordado episodio del dinosaurio, elementos que formaron parte de su sello personal y espontáneo ante las cámaras. La conductora reflexionó sobre la huella que dejaron esos momentos en el corazón de los televidentes.

Finalmente, Susana se refirió a la serie biográfica que abordará aspectos íntimos de su historia. Confirmó que la producción buscará exponer la verdad de sus vivencias y adelantó que ella misma participará en la selección de las actrices que representarán las diversas etapas de su vida. Respecto a los comentarios de Moria Casán sobre ella, Giménez ratificó la buena relación entre ambas. Al ser consultada sobre la figura de Jorge Porcel en el contexto de las biopics de la época, Susana sostuvo que el actor mantuvo con ella un trato cordial, aunque admitió las tensiones que este generaba con otras integrantes del elenco en aquel entonces.