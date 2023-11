escuchar

Tatiana Murillo, más conocida en redes sociales como la “Barbie colombiana”, es una de las modelos más polémicas en ese país debido a la gran cantidad de cirugías plásticas que se realizó con el objetivo de parecerse a la popular muñeca de Mattel.

Murillo se destacó por ser muy honesta con sus seguidores sobre los procedimientos que se realizó; incluso, aseguró que su pequeña hija también pasó por el quirófano.

Tatiana Murillo, la "Barbie colombiana", hoy

Recientemente, la modelo admitió que para lograr su objetivo de parecerse a “Barbie” se sometió a más de 17 cirugías plásticas, entre las que destacan el aclaramiento de la piel y levantamiento de cejas.

”Se me ha puesto la piel roja, descamada, me ha dolido y me ha pasado de todo”, dijo en una entrevista con la revista People.

Tatiana Murillo es una creadora de contenido (Foto: Imagen tomada de redes sociales, Instagram @labarbiecolombianaoficial)

Asimismo, por medio de sus redes sociales comparte imágenes de cómo se veía antes de comenzar su ‘proceso’ de parecerse a la conocida muñeca, ya que se sabe que durante su adolescencia vivió en el municipio de Caicedo, en Antioquia.

La influencer tiene miles de seguidores (Foto: Instagram/@labarbiecolombianaoficial)

La mujer es oriunda de Colombia (Foto: Instagram/@labarbiecolombianaoficial)

“En mi pueblo, donde las niñas eran muy lindas, las llamaban Barbies. Y yo no era muy bonita que digamos. Así que me hacían bullying por eso, por mi apariencia, por mi color de piel. Hasta por mi estrato social, porque mis papás siempre han sido campesinos”, comentó en la entrevista con la mencionada publicación.

La creadora de contenido suele generar polémica en el país Foto: Imágenes tomadas de Instagram

Además, hizo especial énfasis en que en su pueblo natal la apariencia física siempre fue un aspecto muy importante para encajar en la sociedad, por lo que se sentía excluida y sufría de bullying.

La creadora de contenido suele generar polémica en Colombia Foto: Imágenes tomadas de Instagram

“Me comí el cuento de convertirme en esa muñeca y hacerme única en Colombia por eso. Era como una especie de venganza contra todos aquellos que me hicieron bullying en la infancia. Desde joven me decía ‘mi venganza será el éxito’. Y lo he conseguido”, agregó.

En sus redes sociales algunos usuarios suelen elogiar su belleza y aplauden su similitud con la icónica muñeca. Sin embargo, hay personas que critican sus cirugías, ya que comentan que son muy exageradas.