La insólita anécdota de Damián Betular: trabajaba en un casamiento y se confundió a la novia con la wedding planner

Este sábado, como invitado en PH, Podemos hablar (Telefe), Damián Betular sorprendió al contar el papelón que vivió durante la organización de una boda: se confundió a la novia con la wedding planner y le dio a la protagonista de la velada una opinión terrible sobre una torta que ella misma había elegido. “Me quería matar”, confesó el pastelero ante la risa del conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, y los otros invitados.

La consigna planteada en ese momento en el programa era que den un paso al frente aquellos que alguna vez hayan pasado mucha vergüenza. Entonces, Betular se adelantó y comenzó a contar su hilarante historia. “Estábamos con una wedding planner, que es la que planifica un casamiento, y llegó el momento de la torta”, arrancó el jurado de Mastercheff, en referencia al momento en el que, como repostero, debía observar modelos de pastel para elaborar para la celebración.

Damián Betular cuenta un papelón que pasó cuando confundió a la novia con la wedding planner

“Me muestra fotos de la torta y le digo: ‘La torta no es linda y no están lindos los colores’”, continuó Betular, para quien la ambientación de la boda “era espectacular”. Y añadió: “La torta era muy fea. Más allá del relleno, que también era horroroso, la estética era fea. No combinaba nada, era como un verde agua con flores amarillas y naranjas, y le dije: ‘Es un montón’”.

“Ella me insistía y me insitía. Entonces, le dije: ‘No, yo no la quiero hacer. Si vos no te animás a hablar con la novia, hablo yo, pero es tu trabajo’”, continuó su relato Betular, que luego remató con la sorpresa que se llevó al descubrir la verdad. “Ella me dijo: ‘Es que yo no soy la wedding planner. Yo soy la novia’”.

Los otros invitados al programa -Georgina Barbarrosa, Ángela Leiva, Cumbio, Andrea del Boca- y Kusnetzoff rieron por la anécdota, y el pastelero continuó: “En un momento, no sabía cómo caretearla, le pedí disculpas y ella me dijo: ‘La verdad es que me dolió un poco, tenías razón pero...’. Y yo le dije: ‘La verdad es que siempre hay un filtro, yo no tendría que haber hablado nunca con vos, pensé que eras la wedding planner, me hubieras frenado antes’”.

Damián Betular contó su anécdota de cuando pasó mucha vergüneza en PH, Podemos hablar, en Telefe Captura Telefe

“¿La torta quién la hacía, ¿la tía?”, preguntó entonces Barbarrosa. “No, la tenía que hacer yo, era peor. Esa era la que ella eligió encantada. No saben lo que era la torta y cómo combinaba los colores”.

“¿Y al final que hiciste?”, preguntó de nuevo Barbarrosa. “Una blanca. La logré convencer y después terminamos amigos, reamigos. Me agradeció, me mandó un regalo, un mail y me dijo ‘gracias por la torta blanca’”, concluyó la historia el jurado de Masterchef Celebrity, con una sonrisa.

La participación del cocinero en el programa de Telefe tuvo otro divertido momento cuando la actriz Andrea del Boca, también invitada al programa, contó que hizo un curso para besar en Estados Unidos. Al escucharla, Barbarrosa lanzó: “¿Por qué no hacen uno con Betular?”. Entonces, el chef, fiel a su estilo, exclamó: “¡¿Tengo que pensar que es una torta de chocolate?!”, y así acercó sus labios con los de la famosa conductora de televisión.