Ni Ricardo Darín ni él: Gastón Pauls reveló quiénes iban a ser los verdaderos protagonistas de Nueve reinas

Nueve reinas es una película de cine nacional estrenada en el año 2000 que sin dudas se convirtió en una de las preferidas por el público argentino. Esta semana, Gaston Pauls, uno de los protagonistas de este verdadero clásico cinematográfico, contó algunos secretos detrás de esta exitosa producción. Entre otras cosas, el actor de Todos contra Juan reveló quiénes iban a ser los protagonistas originales de la película.

Pauls estuvo el pasado martes dialogando con el periodista Dante Gebel, en el programa La divina noche de Dante (elnueve). Entre los temas que tocó el actor, se habló de Nueve reinas, la película dirigida por Fabián Bielinsky, que trata de dos estafadores que se encuentran ante la oportunidad de sus vidas, y que son interpretados de modo memorable por Ricardo Darín y el propio Pauls.

Gastón Pauls confiesa quiénes iban a ser los protagonistas originales de Nueve Reinas

Gebel introdujo el diálogo sobre la película con una aseveración que señalaba que ese film había sido “un punto de inflexión” en la carrera de su invitado. Pauls aceptó esa idea, y tuvo de inmediato unas palabras en recuerdo del director de la película, quien falleció en el año 2007, a los 47 años.

“Siempre que veo imágenes de Nueve reinas tengo una doble sensación. Por un lado, es un enorme placer por todo lo que me dio energéticamente y de reconocimiento la película, pero por otro, hoy Fabián no está y no puede seguir disfrutando de ese reconocimiento”, dijo el actor de Montaña rusa.

Leonardo Sbaraglia y Gabriel "el Puma" Goity fueron los elegidos para ser los protagonistas de Nueve reinas Archivo

Más adelante, Pauls reveló un detalle desconocido sobre el film, que tiene que ver con su elenco original. “La película la iban a hacer “el Puma” (Gabriel) Goity y Leo Sbaraglia, y muy poco tiempo antes de la película nos llamaron a Ricardo y a mí”, dijo y añadió: “Entonces, teníamos muy poco tiempo para prepararlo”.

Más adelante, el actor y también conductor realizó otra revelación, que era dónde residía la fórmula del éxito de la película. “Me acuerdo que el primer día que nos reunimos con Fabián, que, donde estés, Fabi, te odio por esto y te amo por eso, me cargó de una presión. Él me dijo: ‘Mirá, Gastón, el secreto de esta película es que vos hagas que la gente no se tiene que dar cuenta del secreto de la película’”.

Entonces, sin revelar cuál era ese detalle oculto, Pauls explicitó cuál era la idea detrás de las palabras de Bielinsky: “Si vos blanqueás el secreto, que no lo voy a decir, se pierde...”. “La sorpresa final”, terminó la frase del actor el conductor del programa.

Luego, Pauls contó otra anécdota relacionada con lo anterior: “Cuando se estrenó (Nueve Reinas), me acuerdo del abrazo de Fabi, que me dijo: ‘Lo logramos. Lograste engañar a todo el público, pero el mayor engañador soy yo que le hago creer a la gente que esta es una buena película’”.

Trailer de Nueve Reinas

Finalmente, también como otro dato sorpresivo, el actor confesó que en un principio la película no le había gustado. Y a Darín tampoco. “No nos gustó ni la película, ni la pizza que hizo Fabi, que nos dijo durante todo el rodaje que hacía una pizza increíble”.

En realidad, Pauls aclaró que ellos no habían visto la película terminada, sino solo un primer corte, “que es muy difícil de ver porque le faltan muchas cosas”. “Me acuerdo que Ricardo y yo nos miramos y dijimos: ‘No nos gusta esto. No quiero ir al estreno’”, remató el actor de Iluminados por el fuego.