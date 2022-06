Leticia Siciliani contó una anécdota familiar que dejó mal parada a su hermana Griselda

Fiel a su estilo relajado y sincero, Leticia Siciliani se animó a hablar de uno de sus mayores secretos. Al parecer, la joven tiene facilidad para dormirse, lo que hace que a veces pase incómodos momentos. Invitada a la LPA (América), la actriz reveló cuál fue la ocasión más inoportuna en la que le pasó, y explicó por qué no le gustó nada a su hermana Griselda.

“¿Te quedás dormida en cualquier lado?”, quiso saber la conductora del programa, Florencia Peña, en un momento del show. Sin misterios y rápida de reflejos, Siciliani contestó: “Sí”. Sorprendida ante la respuesta, Peña le consultó: “¿Es cuando te aburrís?”. En ese momento, la exMasterChef Celebrity explicó un poco de qué se trataba: “No, cero. Es cuando me relajo”.

Leticia Siciliani contó que se quedó dormida en una obra de teatro de su hermana, Griselda

Ante la situación, Peña indagó un poco más y le preguntó en qué situación en la que “no daba” se había quedado dormida. Sin dar vueltas, Siciliani develó: “Viendo a mi hermana (por Griselda Siciliani) en el teatro”. Ante las risas de la conductora, y con la esperanza de no hacer quedar mal a su hermana, Siciliani aclaró: “Me re duermo en el teatro”, dando a entender que no se trataba de una obra u actuación puntual, sino la actividad en general.

“No podés dormirte viendo a Griselda, que hace cosas despampanantes”, insistió Peña entre risas. Ya un poco más seria, la joven actriz explicó que se duerme “en cualquier obra”.

Luego, contó que estas “ganas de dormir” le generan roces con su pareja. “Me duermo muchísimo. Con mi novia, por ejemplo, cuando nos acostamos para mirar algo... estamos eligiendo y ya me quedo dormida”. Peña decidió tomarse la anécdota con humor e indagó: “¿Sos de las que niegan que se duermen?”. Bastante tentada, Siciliani afirmó “Obvio, en esas situaciones sí lo niego”.

Aprovechando la situación, Peña le pidió recrear ese tipo de situaciones y se sentó al lado de la joven, haciendo como si fuera su pareja. Para darle más realismo al acting, Siciliani admitió que suele colocar su mano al tapando su cara, para que su novia no advierta que se está quedando dormida.

Leticia Siciliani recordó cuando habló sobre su sexualidad en los medios

Hace unas semanas, Leticia Siciliani aprovechó la interacción que generan las redes sociales y habló sobre el ataque transfóbico que había sufrido Mariana Genesio Peña días antes. A través de sus Stories de Instagram, la actriz le pidió a sus seguidores que le realizaran las preguntas que quisieran.

Una persona le pregunto si no le dio miedo contar que era lesbiana, a lo que la actriz respondió: “Elegí esta (pregunta) y la voy a responder no para hablar de mí especialmente, sino porque en los últimos días se habló, no tanto como se debería haber hablado en realidad, del ataque transodiante que sufrió Mariana Genesio Peña mientras daba una nota en pleno Palermo”.

Leticia Siciliani recordó cuando habló por primera vez sobre su sexualidad en los medios instagram @letisiciliani

“Una persona la atacó violentamente, muy violentamente, con total impunidad.”, continuó. “Esto pasó en la calle, en Palermo, pero en los medios se comunican esas cosas. Hay gente que hoy en día sigue teniendo mensajes de odio hacia las disidencias, hacia ciertos colectivos, hacia las minorías y estaría bueno que estemos más atentos. Cuando decimos: ‘Estas cosas no pasan’, no es así. Pasan ante los ojos de todos, así que estemos atentos”, explicó.

Luego Siciliani contó su propia experiencia y lo que sintió al hablar públicamente por primera vez de su orientación sexual. “No me dio miedo, pero sí recuerdo que en ese momento estaba grabando Esperanza Mía. En un bache me fui al camarín, entré a Twitter y había salido la nota en donde yo contaba esto, que en realidad contaba con quien vivía, y en las menciones tenía muchos, pero muchos, muchos mensajes agrediéndome, insultándome y discriminándome. Muchos mensajes de odio”, recordó.

“En ese momento me agarró una crisis terrible, llanto, todo... Por suerte estaba con mis amigas y compañeras de elenco que me contuvieron, acompañaron y sostuvieron, porque realmente estaba muy triste”, contó, mencionando a Laura Cymer y Lali Espósito, quienes estuvieron con ella en el momento de crisis. “También me ponía mal ver cómo en la televisión se hablaba de eso como algo extraordinario, como que ‘la hermana de Griselda Siciliani salió del closet´”, agregó.

Para cerrar el tema, la actriz contó que si bien no tuvo miedo, sí se trató de un momento difícil. “No me dio miedo, pero si fue algo que quise que pasara rápido. Hoy en día no me arrepiento, estoy enormemente orgullosa, pero en ese momento la pasé mal”, completó.