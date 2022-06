Primavera Sound: Andy Kusnetzoff transmitió en vivo desde Barcelona y disfrutó del show de Nicki Nicole

El icónico festival Primavera Sound de Barcelona, España, cerró este fin de semana con dos jornadas plagadas de la mejor música del mundo, con presencias estelares, shows que quedarán en la historia y algunos créditos argentinos que fueron la antesala perfecta de lo que será la primera edición local del evento, que se llevará a cabo entre octubre y noviembre de este año en Buenos Aires.

A modo de previa del esperado arribo del festival al país, el conductor de radio y televisión Andy Kusnetzoff viajó a la ciudad catalana para transmitir el evento a través de Urbana Play (FM 104.3) y, de paso, poder disfrutar de los mejores recitales del segundo fin de semana.

Andy Kusnetzoff transmitió desde el Primavera Sound de Barcelona y disfrutó del show de Nicki Nicole

A través de sus redes sociales, el periodista registró algunos de los mejores momentos del Primavera Sound y destacó la actuación de la rosarina Nicki Nicole, a la que entrevistó a las 3 de la madrugada de Barcelona. “Qué buena onda tenés”, dijo en una historia que replicó en su Instagram. “La rompe”, agregó en otra, en la que se puede escuchar un breve fragmento de “Colocao”, uno de los hits de la joven de 21 años.

Primavera Sound Barcelona 2022: el regreso más esperado

Después de dos años consecutivos de cancelaciones debido a la pandemia del coronavirus, el festival Primavera Sound de Barcelona pudo celebrar su vigésimo aniversario en una edición que quedará para la historia por el regreso -sin dudas, uno de los más esperados en lo que tiene que ver con festivales europeos-, y por los inolvidables shows de Tame Impala, King Gizzard & The Lizard Wizard, Gorillaz, Charli XCX, Nick Cave, M.I.A, The Strokes, Dua Lipa, entre otros artistas.

Otro fin de semana plagado de música en el Primavera Sound de Barcelona (Foto: Toto Pons)

Todo empezó el 1° de junio en el Parc del Forum, y está culminando por estas horas con un brunch en la costa del Mediterráneo. De acuerdo a los datos oficiales proporcionados por los organizadores, la edición 2022 del festival provocó impacto económico en la ciudad de 349 millones de euros (unos 400 millones de dólares), al congregar alrededor de medio millón de espectadores. “220.500 en el Weekend 1 (66.000 + 74.000 + 80.500), 40.200 en Primavera a la Ciutat y 240.000 en el Weekend 2 (79.000 + 81.000 + 80.000)”, indicaron en un comunicado de prensa sobre lo que fue “la mayor edición de su historia”.

Entre las propuestas más destacadas de la maratón de jornadas figuraba el concierto de The Smile, el nuevo proyecto de los miembros de Radiohead Thom Yorke y Jonny Greenwood. A juzgar por la opinión de los fans, estuvieron a la altura de las circunstancias y deleitaron al público con las canciones de A Light for Attracting Attention, su flamante disco debut.

Thom Yorke, al frente de su nuevo proyecto The Smile (Foto: Prensa Primavera Sound)

Lorde fue otra de las grandes apariciones de la noche catalana, con un show que no tuvo tanto de Solar Power (2021), su último álbum, como sí de repaso de su vasto repertorio. La neozelandesa de 25 años figuraba en lo más alto del cartel del viernes y no defraudó a los fanáticos.

Lorde, uno de los puntos más altos del Primavera Sound Barcelona 2022 (Foto: Toto Pons)

Además de Lorde, entre lo más esperado del fin de semana estaban los ingleses Massive Attack, siempre representando a su Bristol natal, y los neoyorquinos The Strokes, que siguen girando con The New Abnormal (2020), su celebrado último disco.

Julian Casablancas en pleno show de The Strokes (Foto: Prensa Primavera Sound)

Entre los créditos argentinos, además de Nicki Nicole hay que mencionar a Khea, el rapero de 22 años que representó al país en el Primavera Sound a bordo de sus hits traperos. La semana pasada hicieron lo propio Duki, Dillom, Las Ligas Menores, 107 Faunos y Bandalos Chinos. Y este fin de semana se presentó además Cazzu.

Khea, uno de los créditos argentinos en el Primavera Sound de Barcelona (Foto: Prensa Primavera Sound)

Primavera Sound se expande a Los Ángeles, San Pablo, Santiago de Chile y Buenos Aires

A partir de este año, el festival Primavera Sound tendrá una expansión global y contará con ediciones en cuatro ciudades ubicadas al otro lado del Atlántico: Los Ángeles (EEUU), San Pablo (Brasil), Santiago (Chile) y Buenos Aires (Argentina).

Una tarde en el Primavera Sound de Barcelona (Foto: Toto Pons)

“Las cuatro ciudades que conformarán una ruta transatlántica de festivales entre septiembre y noviembre, pero también hacia 2023″, explicaron desde la organización y adelantaron que la próxima edición de Primavera Sound Barcelona se celebrará del 1 al 3 de junio y luego se mudará a Madrid el fin de semana siguiente, del 8 al 10 de junio. “La Ciudad del Rock de Arganda del Rey acogerá la primera edición madrileña de Primavera Sound”, revelaron.

Desde el público en el Primavera Sound de Barcelona (Foto: Toto Pons)

En el caso de la edición argentina, la cita comenzará el 14 de octubre en el Parque Olímpico y continuará, del 7 al 13 de noviembre, en el Parque de los Niños y en varios puntos de la ciudad. El line up está plagado de artistas internacionales: Travis Scott, Arctic Monkeys, Björk, Lorde, Jack White, Pixies, Charli XCX, Interpol, Mitski, Phoebe Bridgers, Cat Power, Beach House, Arca y Father John Misty encabezan el cartel que cuenta con más de 150 propuestas musicales.

Con un espíritu itinerante, el festival apuesta al concepto urbano y busca integrarse para enriquecer el ecosistema cultural de Buenos Aires. De esta manera, la actividad estará repartida entre varios espacios del territorio porteño durante la semana y el fin de semana trasladará toda la programación al Parque de los Niños.