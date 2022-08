Ganó el millón en los 8 escalones en tiempo récord: cuál fue la pregunta de Martín Liberman que lo consagró

Muchísimos participantes ponen a prueba cada día sus conocimientos para ganar el premio en efectivo que otorga el programa conducido por Guido Kaczka, mejor conocido como Los 8 escalones del millón (eltrece). Sin embargo, son pocos los que llegan a la fase final donde tienen que demostrar templanza ante las dificultosas preguntas que hacen los jurados.

Este miércoles, los que llegaron a la final fueron, por un lado, el santiagueño Carlos, que trabaja en una empresa que hace film y que había ganado el juego anterior e iba por los 2 millones de pesos. Por el otro lado, estaba Wilfredo de 35 años, quien trabaja en un call center y vende planes de ahorros de motocicletas.

La pregunta de Martín Liberman que le dio el millón a Wilfredo

En la final, Wilfredo sacó una notoria diferencia con su competidor respondiendo cuatro de cinco preguntas de manera correcta, mientras que Carlos contestó una sola bien. Durante el recorrido previo a la final, fue el único que no se equivocó nunca.

La pregunta decisiva para Wilfredo fue la que hizo el periodista Martín Liberman, quien consultó qué jugador de la Selección Argentina de Fútbol había tenido menos citaciones en la era de Lionel Scaloni: el delantero Julián Álvarez, el arquero Gerónimo Rulli, el defensor Marcos Senesi o el mediocampista Alexis Mac Allister.

Wilfredo acertó con su respuesta que fue Marcos Senesi, quien fue el futbolista que menos jugó en la Selección de Scaloni. Pero Carlos respondió insólitamente que se trataba de Julián Álvarez, el futbolista que mayor cantidad de partidos disputó, entre las 4 opciones que tenía para elegir.

Cabe destacar que, desde su llegada a la selección, el futbolista de Manchester City jamás abandonó su plaza como posibilidad del ataque argentino.

Esto poco le importó a Wilfredo que se ganó 1 millón de pesos en su primera participación en el programa y aceptó a volver para duplicar el premio: “Voy a seguir hasta donde pueda”, señaló.

El técnico electromecánico largó algunas lágrimas tras la explosión de papeles y la entrega del cheque gigante: “La verdad que nunca gané nada (...) Estaba viendo la tele con mis amigos y me dijeron ‘bueno anotate, ya está, no podés responder tanto’. Estoy re contento”, manifestó.

Su rival Carlos, que le dio impronta a su participación cantando un tango, no se fue con las manos vacías, ya que había ganado en la primera edición del programa, por lo que ambos participantes fueron los grandes triunfadores de este miércoles.

Talento oculto entre uno de los finalistas de los 8 escalones del millón

Este miércoles, Carlos ganó la primera edición del programa y llegó a la final del segundo, pero no pudo batir a Wilfredo. No obstante, en el transcurso dejó su marca y cantó un tango para el deleite de Guido Kaczka, Carmen Barbieri, Martín Liberman, Ingrid Grudke, Santiago do Rego y la invitada especial Belén Succi.

Carlos, finalista de los 8 escalones del millón, se animó a cantar un tango

“Carlos que le gusta mucho cantar, ¿qué canta?”, preguntó el conductor. “De todo un poco, pero mi fuerte es el tango”, introdujo el participante y entonó algunas estrofas de “Como dos extraños”, una de las canciones más populares de este género.

“¡Qué lindo, Carlos!”, lo felicito Kaczka, entre los aplausos de todo el estudio.