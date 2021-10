La irónica respuesta de la China Suárez a una seguidora en medio del escándalo con Wanda Nara

Luego de que Wanda Nara descubriera los picantes chats que se enviaba Eugenia ‘la China’ Suárez con Mauro Icardi, la actriz quedó en el centro de la escena. Y mientras muchos la señalan bajo el mote de “robamaridos” o “destruye hogares”, la ex Casi Ángeles hace caso omiso a las críticas. Prueba de ello fue una ácida respuesta que le dedicó a un comentario irónico de una seguidora que hizo alusión al jugador del París Saint-Germain (PSG).

Instalada en España por el rodaje de una película junto al español Álvaro Morte, la China Suárez aprovechó este sábado para distenderse. A una semana del “sismo” que provocó el denominado Wandagate, compartió una galería de imágenes en la que se muestra de paseo por las calles de Madrid.

Eugenia "China" Suarez fue señalada como la tercera en discordia en la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

“La única forma de comer helado”, escribió junto a las imágenes en las que se la puede ver en distintas poses, intentando evitar mancharse con el postre. A poco de haber sido publicada en su feed de Instagram, una usuaria hizo un comentario que no pasó desapercibido.

Valiéndose del doble sentido, la mujer ironizó acerca de los distintos romances que le atribuyen a la ex de Benjamín Vicuña y expresó: “No es lo único que te comés en España”.

Sin dejar pasar por alto el comentario, la China recogió el guante y le dedicó a la usuaria una respuesta cargada de ironía. “Claro que no. No sabés las tortillas de papá babé que me estoy comiendo”, replicó junto al emoji de una cara que se relame.

La respuesta de La China a una seguidora (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

A una hora de haber publicado la foto, ni el comentario ni la respuesta estaban disponibles. Más allá de eso, la imagen acumula más de de 280.000 likes.

Wanda Nara arremetió contra 'la China' Suárez como la tercera discordia en su matrimonio con Mauro Icardi Instagram Mauro Icardi

¿La ‘China’ Suárez está saliendo con Nicolás Furtado?

A pocos días de haber sido señalada como la tercera en discordia entre la abrupta separación entre Nara e Icardi, circuló el rumor de otra supuesta conquista de ‘la China’: Nicolás Furtado.

Como prueba de que Suárez y Furtado mantendrían una relación, la panelista de Los Ángeles de la Mañana Maite Peñoñori publicó esta semana una imagen en la que se los puede ver sentados en la mesa de un bar en Madrid.

Nicolás Furtado y la China Suárez en un restaurante en Madrid Twitter @emedemaite

Sobre ese supuesto romance, la panelista de Intrusos (América TV) Karina Iavícoli había señalado que la relación entre los actores viene de larga data.

La periodista contó que, al parecer, comenzaron a verse cuando la Suárez aún estaba en pareja con Benjamín Vicuña.