Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda Nara en redes sociales

El escándalo, los rumores de separación y las idas y vueltas entre Mauro Icardi y Wanda Nara parecen no tener fin. Este viernes, el futbolista dejó de seguir a su mujer en Instagram y las alarmas que se mantienen encendidas, sonaron aún más fuerte. ¿Habrá dejado de intentar reconquistar a la mediática?

Si bien en los últimos días ambos estuvieron muy activos en las redes sociales, sorprende la decisión de Icardi porque desde que estalló el escándalo, él intenta reconquistarla.

Cuando explotó el conflicto con la mediática luego de que ella expusiera públicamente -aunque sin nombrarla- que Eugenia ‘la China’ Suárez sería la tercera en discordia en su pareja, él dejó de seguir a todos en redes sociales, excepto a Nara. Sin embargo, ahora parece que cambió de parecer y no quiere saber qué hace o deja de hacer en Instagram.

Inesperado: Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda en redes sociales (Captura: Instagram @mauroicardi)

Si bien los últimos días compartió en esa red social románticas dedicatorias hacia Wanda, ahora tomó esta determinación que resulta desconcertante. Algunos podrían interpretar este gesto como una respuesta al posteo que hizo la empresaria más temprano donde se la ve en topless bajo una ducha y a al que le agregó la palabra: “Mood” (estado de ánimo).

Wanda Nara y... ¿un mensaje escondido?

Horas después, el jugador del PSG subió a sus historias de Instagram una foto —que aparenta ser de hace un tiempo— de un momento muy íntimo de la pareja. En la imagen se lo puede ver a él acostado en una cama con el torso descubierto junto con Wanda, sin ropa, abrazándolo y con parte de una mano dentro la ropa interior de Icardi.

La íntima foto de Mauro Icardi y Wanda Nara instagram

Junto con la imagen, muy subida de tono, el futbolista escribió contundentemente: “Cuando estás en mood soltera en Instagram pero a la noche venís a pedir perdón”. Pero el sarcasmo no quedó allí y agregó: “¿En qué quedamos Wanda Nara? No me queda claro”. Casi instantáneamente, borró la publicación.

Ante esto muchos se preguntan si actuó bajo un impulso y se arrepintió o si Wanda fue la que eliminó el posteo (dado que trascendió que el matrimonio tiene a mano las contraseñas del otro). Si bien no se puede confirmar nada, lo que sí es seguro es que al tan sonado escándalo conocido en redes como el Wandagate, todavía le quedan algunos capítulos por descubrirse. Ahora habrá que esperar si en los próximos días el deportista vuelve a seguir en Instagram a la empresaria o si esta decisión es definitiva.