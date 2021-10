La reacción de Wanda Nara cuando descubrió que Mauro Icardi tenía siete celulares

En 2017, en una entrevista con Susana Giménez, Wanda Nara contó que había descubierto ciertas actitudes de Mauro Icardi que la hacían dudar de su reputación. Además, reconoció que el papá de Francesca e Isabella es un “vivo” y que sabía ocultar las cosas. Sus dichos, si bien son de hace un tiempo, cobraron relevancia ahora que estalló el escándalo entre el matrimonio donde se apunta a Eugenia ‘la China’ Suárez como la tercera en discordia.

En el mano a mano con la conductora en el living de su programa, la mediática admitió que antes de salir con el actual delantero del Paris Saint-Germain (PSG), él tenía ciertas actitudes de “tramposo”. “Él es muy vivo, muy pillo, tiene mucha calle, Mauro. Yo le decía ‘no te dan los años de vida, porque ni eso tiene. No tiene pasado”, expresó en esa ocasión.

También recordó que antes de iniciar una relación con el futbolista, lo investigó en profundidad. “Le googleamos las ex y no. Pero tiene mucha calle y me supo dar seguridad. Me dio tranquilidad”, afirmó ante la consulta de Susana sobre cómo se sentía al sostener una relación con un hombre unos años menor que ella.

El día que Wanda descubrió que Mauro Icardi tenía siete celulares

En esa línea, ejemplificó: “Yo lo conocía porque éramos amigos de antes y él siempre tenía sus siete teléfonos que eran conocidos en el Inter, en todos lados. Mauro siempre llegaba con su pila de teléfonos. No sé qué hacía, las separaba por países, no sé…”. Al escucharla, la conductora se mostró muy sorprendida.

En el momento de la entrevista, Wanda y Mauro llevaban más de tres años de casados y la anécdota a la que hizo referencia fue en la época en la que Icardi estaba soltero.

Wanda Nara es la mánager de Mauro Icardi, por lo que mantiene cierta relación con los presidentes de los clubes acerca de la conducta del futbolista

“Él cambió de una manera impresionante. De hecho, el presidente del Inter me dijo: ‘Wanda te lo digo, y no es porque estamos acá hablando de Mauro, pero es un chico que jamás…’”, se interrumpió para contar sobre la forma en que se manejan los clubes. “Ellos tienen veedores que saben dónde están los jugadores y los tienen controlados, pero: ‘a Mauro jamás lo vimos afuera’. En ese sentido es como muy tranquilo”, aseveró que fueron las palabras del dirigente italiano.

Según explicó, el rosarino tiene una actitud más familiar. “Sale del club y viene a casa. Si yo quiero a alguien que me ayude en casa con los nenes o cocinera, él no. Él es anti todo eso. Es de esos que si se rompe el foquito de la luz va y lo cambia. Hace todo eso, le encanta”, relató la empresaria.

El descargo de la China Suárez en medio del escándalo con Wanda Nara

Esta semana, la actriz señalada como la tercera en discordia en el matrimonio, emitió un fuerte descargo en las redes sociales donde lo culpó al delantero. “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté”, escribió. Al mismo tiempo, acotó: “Yo no fui quien insistió y propició esta situación. Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”.