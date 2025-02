La Joaqui terminó con las especulaciones y contó qué pasó con la China Suárez

En medio de los rumores de distanciamiento entre Joaquinha Lerena de la Riva, conocida como La Joaqui, y María Eugenia ‘la China’ Suárez, la cantante fue invitada al ciclo Patria y Familia (Luzu TV), donde terminó con las especulaciones y dejó en claro que la relación de amistad que solía tener con la ex Casi Ángeles ya es cosa de pasado.

Durante el ciclo de streaming, la cantante marplatense participó de un juego en el que tenía que atribuir letras de algunas de sus canciones a un rostro de un famoso. “La que puede, puede y la que no critica”, el primer enunciado que el conductor le mostró y automáticamente ella seleccionó la cara de la protagonista de la película Linda.

“Ohhhh, la China Suárez”, lanzaron, entre risas, algunos de los presentes en el estudio. “¿Podés argumentar algo?“, le consultaron. A lo que ella respondió: ”No, no. Mejor no, no nos vamos a meter ahí".

“Taba todo tranqui, pero te me hiciste el gatito”, fue la siguiente. “Quiero que sepan que solamente tengo tres imágenes...”, lanzó la intérprete de “Dos besitos” y seleccionó a Ecko, quien habría sido uno de los motivos del distanciamiento entre ella y la actriz.

A la salida del programa, la Joaqui fue consultada al respecto en un móvil para LAM (América TV). “Yanina Latorre dijo que se habían peleado con la China Suárez porque ella te había robado un chico, ¿cuánto de verdad hay en esto?“, le preguntó el notero. “No, no es verdad. No estoy peleada con la China. Simplemente, no me veo hace mucho porque estamos haciendo otras cosas”, aseguró.

Y explicó: “Yo estoy con mi música, ella con su actuación. Tenemos diferentes grupos de amigos, pero no tuve ningún problema. ¿Sabés qué pasa realmente? ¿Cuál es el conflicto que los humanos estamos acostumbrados? A que no sabemos irnos sin romper. Uno a veces se va con el amor intacto y no quiere decir que haya algo mal, sino tal vez que ya no compartís cosas en común”.

En ese sentido, el cronista indagó si quedó algo pendiente para hablar con la China. “No, nada. Siento un poco que a la gente le encanta que todas las mujeres sean enemigas, pero no es mi caso. ¿Sabés cuándo te das cuenta de que alguien es o fue tu amigo y es una persona que te quiso genuino? El respeto post relación es todo. Eso habla de la buena de una persona con vos".

Una vez en el estudio, Yanina Latorre aseguró que la cantante “miente”. “Ellas están distanciadas. Primero, ellas eran muy muy amigas, íntimas. Entiendo que no le gusta el quilombo y no quiere hablar de quilombo”, sostuvo. Asimismo, la panelista contó que Suárez le habría ofrecido su casa para que La Joaqui festejara el cumpleaños de una de sus hijas y no le habría gustado la clase de gente que invitó. Además, sostuvieron que el rapero argentino era la principal razón del distanciamiento.

Sin embargo, no sería solo él el problema, sino también el futbolista colombiano James Rodríguez. Según pudo saber LA NACION, allegados a La Joaqui revelaron a este medio que la cantante mantuvo un vínculo de dos años con el deportista, que comenzó a la distancia, a través de las redes sociales, y luego se afianzó con viajes semanales de la artista a San Pablo, durante alrededor de diez meses.

Aparentemente, la relación estaba encaminada y La Joaqui “estaba muy enganchada” con Rodríguez, hasta que se enteró de que la China también había viajado a Brasil para conocer al futbolista .

