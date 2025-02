Pampita habló del polémico mensaje de la China Suárez por el juicio de adulterio y fue tajante: “No me duele nada”

Si algo quedó en evidencia es que María Eugenia ‘la China’ Suárez no puede escaparle a los escándalos. Desde que confirmó su relación con Mauro Icardi no deja de compartir provocativas fotos y videos en las redes sociales que siempre dan que hablar. Incluso se filtró un posteo que habría hecho en sus mejor amigos de Instagram en el que apuntó sin filtro contra Carolina ‘Pampita’ Ardohian. Ahora fue justamente la modelo quien respondió a la actitud que tuvo la actriz y no se guardó sus opiniones.

“¿Vas a ir a la casa de tus sueños a visitar a la China?“, le preguntó el cronista de LAM (América) a Pampita en relación con la casa que compró Mauro Icardi en Nordelta y en la cual está instalada Eugenia. ”No, pero es verdad que me gustaba esa casa desde hace años“, reconoció la modelo. En este sentido, contó que una de sus amigas vivía en el barrio y cuando la visitaba reafirmaba lo mucho que le gustaba esa propiedad. “El año pasado se puso en venta y la fui a ver con amigas y con Anita [su hija con Roberto García Moritán]. Después vi que se la había comprado Mauro y dije, ‘¿pero cómo es la misma casa? ¡Qué bárbaro! Tenemos gustos parecidos‘“, comentó.

Si bien tuvieron sus diferencias, en los últimos años, Eugenia Suárez y Pampita se mostraron juntas en eventos y evidenciaron tener "buena onda" (Foto: LAM)

Acto seguido, el cronista le recordó el posteo que hizo Eugenia en mejor amigos. Hace unas semanas, Pampita tuvo una entrevista para El Observador con Barbie Simons y aseguró que le encantaría tener el guardarropa de Victoria Beckham. “De paso, también le robamos el marido, a David [Beckham]”, le dijo la conductora, pero rápidamente Carolina se atajó y expresó: “No, yo no le robo el marido a nadie”. A partir de estas declaraciones, Ángel de Brito reveló que Suárez habría publicado dicho textual en sus mejores amigos de Instagram junto a la frase: “No, solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”.

Si bien el posteo “privado” se hizo “público”, Pampita Ardohain intentó restarle importancia y advirtió que ambas tienen el mismo problema con “amigos muy chusmas” que filtran cosas. “Uno en privado dice cada cosa... imaginate que si ven mis chats te juro que me tengo que ir del país”, sostuvo la modelo al ser consultada por dicho mensaje de Suárez.

El posteo que habría hecho la China Suárez contra Pampita en sus mejores amigos de Instagram (Foto: Instagram)

“No, no me duele nada. Tengo mucho respeto por Eugenia porque es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara, no comparto el espacio", sostuvo Carolina y afirmó que desde su lado “siempre va a estar todo bien”.

“A partir de que ella fue mamá de Magnolia [la primera hija de la ex Casi Ángeles con Benjamín Vicuña] el chip cambio por completo y el lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía”, sostuvo Ardohain. Asimismo, indicó que no hubo un pedido de disculpas de parte de Suárez, pero, aunque no hablaron, destacó que tampoco hacía falta. “Yo doy por entendido que está todo bien”, cerró.

Pampita hablo de su relacion con Garcia Moritan y de su noviazgo con Martin Pepa

Además de referirse a Eugenia Suárez, la modelo también habló de su vida sentimental. Durante sus vacaciones pasó tiempo con su exmarido Roberto García Moritán, con quien comparte la crianza de Anita. “Siempre con la mejor predisposición para que los chicos compartan en familia, se sientan cómodos y tengan un ambiente de paz y se puedan relajar”, sostuvo. Sin embargo, dejó en claro que era “imposible” una reconciliación con su ex. “Eso se cerró para siempre”, afirmó.

Asimismo, dejó en claro que ella está felizmente en pareja con el polista Martín Pepa, con quien pasó gran parte de sus vacaciones. Aunque hubo presentación formal, dijo que todavía no hay “familia ensamblada”. Si bien reconoció que es un tipo de relación distinta a las que está acostumbrada, puesto que como él no vive en Buenos Aires tienen un amor “a distancia” dijo que va a “intentar esto nuevo y ojalá salga bien porque él es un amor”.