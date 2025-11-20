La jugada de Wanda Nara para desmentir que estaba separada de Mauro Icardi en 2021

La visita de la China Suárez y Mauro Icardi al país marcó un nuevo capítulo del recordado Wanda Gate, y la actriz volvió a quedar en el centro de la escena tras relatar en una charla mano a mano con Moria Casán episodios clave de su encuentro con el futbolista en París en 2021. Su versión, lejos de cerrar heridas, reabrió la polémica que había sacudido la vida de Wanda Nara y su familia, y la respuesta de la conductora no se hizo esperar, ya que desplegó una estrategia particular para intentar desarmar punto por punto la historia que la novia de su ex volvió a poner sobre la mesa.

Resulta que, después de que la ex Casi Ángeles asegurara que Mauro Icardi estaba separado cuando ocurrió su encuentro en París, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) optó por responder sin palabras: desarchivó una serie de fotos y publicaciones cuidadosamente seleccionadas para mostrar que, lejos de una crisis, la relación con el futbolista atravesaba en ese momento una etapa de proyectos compartidos y absoluta sintonía.

Wanda recuperó fotos del archivo para mostrar cómo estaba realmente su relación en 2021 (Captura: Instagram @wanda_nara)

Para Wanda, esas imágenes y publicaciones recuperadas representan la prueba más clara de lo que realmente sucedía detrás de escena durante aquel escándalo. Por ejemplo, dos semanas después de que la controversia explotara y mantuviera la atención de todos, la mediática optó por compartir un mensaje con un tono más personal y romántico dirigido a Mauro, donde mostró su perspectiva de los hechos. “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado”, relató en ese entonces.

Desde fotos juntos hasta momentos familiares, Wanda desarchivó varias publicaciones (Captura: Instagram @wanda_nara)

El mensaje continuaba con la descripción de la separación formal mediante un acuerdo y ese punto de quiebre que, según ella, marcó un antes y un después en la relación. “En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura de que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”.

Las imágenes muestran la reconciliación y los momentos en familia con Mauro Icardi (Captura: Instagram @wanda_nara)

De todas formas, no fue la única imagen que Wanda decidió recuperar en medio de esta disputa de versiones. Además de aquella publicación cargada de emoción, la empresaria desarchivó otras fotos que iban en la misma dirección: mostrar cómo era realmente el clima en la pareja durante esos meses turbulentos.

La empresaria dejó en claro con recuerdos digitales que no atravesaban una crisis (Captura: Instagram @wanda_nara)

A esa postal se sumaron otras imágenes que correspondían a los meses posteriores, cuando la reconciliación ya era un hecho y la familia volvía a compartir viajes, planes y momentos juntos. Con esa secuencia, Wanda buscó reforzar la idea de que, lejos de estar separados como sugirió la China Suárez, atravesaban un período de reconstrucción y proyectos compartidos, tanto antes como después del polémico encuentro en París.