La China Suárez salió de paseo con las hijas de Wanda Nara

En medio del reencuentro entre Mauro Icardi y sus dos hijas, a quienes no veía desde hace varios meses, el futbolista y María Eugenia ‘la China’ Suárez aprovecharon el tiempo de descanso para ir a pasear en familia. Abordados por la prensa, la actriz rompió el silencio y las imágenes no tardaron en dar de qué hablar.

La China Suárez fue abordada por la prensa mientras paseaba por un shopping junto a Mauro Icardi y sus hijas (Foto: Captura TV)

La ex Casi Ángeles y el delantero del Galarasaray fueron de compras junto a Rufina, Francesca e Isabella al shopping Paseo Alcorta, ubicado en Capital Federal. Allí se chocaron con las cámaras de A la tarde (América TV) y, aunque evitaron dar demasiadas declaraciones, ella se refirió a su vida en pareja con el rosarino y a su reciente conflicto con Luzu TV.

Mientras ayudaba a subir a las menores al asiento trasero del auto, Oliver Quiroz le consultó a Suárez cómo estaba con Icardi, a lo que ella respondió: “Estamos muy bien. Gracias”. Luego, el periodista quiso saber si era cierto que había pedido la excluyente presencia de Nico Occhiato en la entrevista para el ciclo de streaming, la cual se truncó. “No, no”, dijo y cerró la puerta del vehículo.

La China Suárez con Francesca e Isabella en año nuevo (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Horas previas, desde Intrusos (América TV) dieron detalles sobre cómo las hijas de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) pasan estos días con su padre y la novia. “Las nenas no hablaron con Wanda el primer día ni la primera noche, cuando les preguntaron si querían hablar dijeron que no, que están jugando”, revelaron.

Mientras que Karina Iavícoli agregó: “Me contaron los vecinos que lo vieron a Mauro Icardi con el carrito de golf con las dos nenas, varios de ellos se acercaron y lo felicitaron, lo vieron contento. Y una de esas personas me dijo que él se largó a llorar, súper emocionado por el momento que está compartiendo, que la hija más grande está colgada al cuello de él”.

En Intrusos revelaron cómo son los días de Francesca e Isabella junto a su padre y la China Suarez

Suárez se encuentra en el foco de la atención desde este miércoles, cuando salió a través de X a desmentir las especulaciones sobre la cancelación de su entrevista con el ciclo de streaming de Diego Leuco, donde iba a hablar de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, su último proyecto.

“Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia, no las puse yo”, escribió y sostuvo su preferencia por Leuco como entrevistador: “Ellos querían que fuera a Nadie dice nada, y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado antes y la había pasado muy bien”. De esa manera, reafirmó que todo se debió a un malentendido en la organización y que ella no pidió la presencia de Nicolás Occhiato, dueño de Luzu TV, en la entrevista, hecho que aparentemente habría llevado al canal a cancelar la nota.

El posteo de la China Suárez

En ese sentido, en las últimas horas se conoció que la ex Chiquititas finalmente tendrá su entrevista, pero de la mano de Mario Pergolini para Otro día perdido, ciclo que conduce por la pantalla de eltrece. “Tengo dónde va a estar la China. Va a dar una única entrevista. Olga no la quiso. Luzu no la quiso”, expresó Yanina Latorre en SQP (América TV).

Yanina Latorre reveló dónde dará su entrevista la China Suárez

Y completó: "Este viernes (14), La China va a estar con Mario Pergolini. Creo que lo van a grabar el mismo viernes a la tarde. Lo llamaron a Mario, se lo ofrecieron y aceptó. Le pareció un notón. Para mí es un notón. No le pusieron condicionamientos”. A su vez, el lunes visitará el nuevo programa de Moria Casán, por el mismo canal.