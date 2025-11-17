La China Suárez reveló cómo fue la pelea con Wanda Nara en un restaurante

Hay un relato en el mundo del espectáculo argentino que habla de una famosa discusión entre la China Suárez y Wanda Nara en un reconocido restaurante porteño el año pasado. Finalmente, la actriz visitó el programa de Moria Casan y contó todos los detalles de ese cruce en el que las mujeres se pelearon por el amor de Mauro Icardi.

En una entrevista en La Mañana con Moria (eltrece), la China recordó la noche en la que discutió con Wanda en Gardiner. Iba a reencontrarse con Mauro, pero todo se transformó en un escándalo luego de que la ahora conductora de MasterChef Celebrity (telefe) se apersonó en el lugar para romper ese encuentro con su ex.

“Un día llegó alguien, la pareja anterior del caballero. Llegó desencajada, fue para vos directo. Acá se arma un quilombo hermoso”, comentó Moria al recordar el episodio mientras Eugenia asentía sobre lo sucedido. “No fue tan tan quilombo”, aclaró la ex Casi Ángeles.

La China y Moria tuvieron una distendida charla (Foto: eltrece)

“¿Cómo fue que aquel día ustedes estaban en ese en ese boliche, ese lugar?“, le preguntó directamente Moria. “Yo estaba sentada, estaba con mi mejor amiga del colegio y con otra amiga. Él estaba, era como el reencuentro. Yo llegué primera con mis amigas, pues soy muy puntual y lo veo entrar a él y le digo a mis amigas, me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Era como que lo vi entrar así en cámara lenta”, relató la China visiblemente enamorada de Icardi.

“¿Qué serían los Brad Pitt y Angelina Jolie nuestros?“, bromeó la conductora. ”Bueno, que esperó terminar mejor”, sostuvo la China entre risas. “Yo me acuerdo de ese reencuentro que lo vimos todos porque la vida de ustedes es como que estamos haciendo una ecografía, Esto lo estamos viviendo hace un año. Nada más que yo fui la única que dije que esta era una historia de amor”, dijo Moria en un claro apoyo a la pareja de la actriz y el futbolista.

Tras las bromas y los elogios, Moria quiso saber cómo fue el cruce con Wanda. “¿Qué te dijo?”, le preguntó. “Yo estaba de espaldas a la puerta y mi mejor amiga me dice: ‘che, creo que acaba de entrar’ la que no quiero nombrar. Yo le dije: ‘imposible, qué va a hacer acá’. ‘Sí, sí, y está con el cantante’”, relató Suárez. “¿Con L-Gante?“, inquirió Moria. ”Sí, sí“, aclaró.

La China Suárez y Mauro Icardi se muestran cada día más enamorados (Foto: Instagram/@mauro_icardi)

“Miré y venían, qué sé yo, siguieron de largo, se fueron a sentar. Yo lo veía a él y él me veía”, contó la China sobre su reencuentro con Icardi y explicó por qué no se sentaron en la misma mesa: “Porque explotaba todo peor de lo que explotó. Además, yo no quería blanquear. A ver si todavía lo escucho hablar, no me cierra lo que me dice y después chau, no lo quiero ver más. Que quede que estábamos los dos en mesas separadas”.

“Cómo les gusta el tembladeral”, comentó Moria sobre el cruce del trío mediático. “Yo iba a comer siempre, él iba a comer siempre, no sé, no era tan raro. Y además yo no le debía nada a nadie y él tampoco. Estamos los dos solteros”, se excusó la actriz. “¿Y desde ahí nunca más se separaron?“, preguntó la conductora. ”Nunca más", sostuvo tajante la China, que ya lleva casi un año en pareja con Icardi, con quien convive en Turquía.

Por último, Moria quiso averiguar si hay planes de casamiento. “Qué bueno que es esta historia de amor que va a proseguir, ¿se han comprometido?“, preguntó. ”Hubo ahí algo con anillos, todo, pero estamos esperando ir a París", afirmó la China y confirmó que puede haber boda próximamente.