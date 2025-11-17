Maxi López le recordó un viejo romance a Wanda Nara y la dejó sin palabras: “¿No hubo un marroquí?"
El diálogo tuvo lugar en el programa MasterChef Celebrity; el recordatorio del exjugador que dejó titubeando a la mediática
Este domingo, en un nuevo programa de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara y Maxi López mantuvieron un filoso diálogo mientras el exjugador de River armaba su plato. Sucede que la conductora del ciclo televisivo arribó al puesto de trabajo del empresario, intentó desconcentrarlo con un comentario y recibió, en consecuencia, un comentario que la descolocó por completo acerca de un amorío que mantuvo con un jugador de origen marroquí.
“Me encanta que (Damián) Betular te tenga cortito”, arrancó Wanda, quien chasqueó sus dedos para graficar la exigencia del jurado de MasterChef sobre el participante. López, que se encontraba armando un plato llamado cuscús marroquí, no se quedó callado: “A vos te gusta, disfrutás”.
Al explicarle a Wanda que el plato tenía ingredientes procedentes de Marruecos, López contraatacó haciendo referencia al jugador Achraf Hakimi, quien actualmente juega en el Paris Saint Germain y nació en el país africano. “¿No hubo un marroquí por ahí?“, dijo el exfutbolista. La conductora, sorprendida, lanzó una risa irónica y deslizó: ”Pero Maxi, ¿por qué me pasás facturas si fue todo después de vos?"
“Hubo un marroquí en esa película”, siguió López, incomodando a su expareja, con quien tuvo tres hijos llamados Valentino, Benedicto y Constantino. "No tiene nada que ver con vos, dejá de preguntar y averiguar de mi vida privada”, retrucó Wanda, quien pidió por la presencia de Betular para desviar la atención.
Betular, quien asistió a López en la receta, defendió al exjugador y desestimó el pedido de Wanda quien lo acusó de que se estaba desconcentrando. ”No, porque me dijo que era en honor tuyo el plato", destacó el jurado.
Lo cierto es que Wanda Nara viajó, en junio de este año, al estadio Allianz Arena de Alemania para ver la final de la UEFA Champions League entre PSG e Inter de Milán. Hakimi, una de las figuras del equipo francés, alzó el trofeo del campeonato europeo y fue una de las figuras del partido. Según distintas versiones, el defensor le habría pagado el aéreo, hospedaje y entrada para el partido.
Una vez que finalizó el encuentro, con victoria por 5-0 del PSG ante el Inter, Wanda subió una historia de Instagram con la frase “Te lo dije” y una foto, con zoom, a Hakimi, quien estaba de espaldas celebrando con sus compañeros de equipo.
Otro de los detalles que alimentó el morbo en el supuesto amorío es que Hakimi compartió plantel con Mauro Icardi en el conjunto parisino. Durante parte de las temporadas 2021-2022, el delantero rosarino y el defensor marroquí defendieron la misma camiseta, aunque jugaron muy pocos partidos juntos.
Además de la chicana con Hakimi, Maxi López se refirió en los últimos días sobre la figura de Icardi, con quien aseguró no tener relación, pero imploró que Wanda pueda restablecer el vínculo para preservar a sus hijas Francesca e Isabella.
“Yo siempre hablo por las nenas. Las quiero, son las hermanitas de mis hijos”, destacó el participante de MasterChef en diálogo con el programa SQP (América). “Si ahora él decide no llevarlas (al colegio) o quiere estar con las nenas, es una decisión de él. Lo importante es que las chicas estén bien”, subrayó el empresario.
