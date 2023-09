escuchar

En paralelo a la despedida de los restos de Silvina Luna este miércoles en el cementerio de la Chacarita, María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, dialogó con el equipo de A la Tarde (América) y se refirió a la marcha que se llevará a cabo a su casa contra su marido. Además, insistió en que no existe un nexo entre la muerte de la modelo y la operación estética que el cirujano le hizo.

María José Favarón rompió el silencio tras el último adiós a Silvina Luna

“Esperamos que la marcha sea pacífica como dicen. Tengo entendido que vamos a tener custodia policial, por la seguridad de todo el barrio”, comentó Favarón, quien conversó con un móvil del programa que conduce Karina Mazzocco. En tanto, se refirió al estado de su relación con Lotocki en este complejo momento y sentenció: “Es fuerte. Llevamos mucho tiempo juntos. Pero bueno, estamos pasando un momento difícil”.

Acerca de la consulta del cronista sobre el silencio de Lotocki, Favarón contestó: “Les responderá Aníbal en su momento. No quiero responder yo por él”. En cuanto a la despedida de Silvina Luna en la Chacarita y la controversia de sus dichos sobre que su esposo no sería culpable del desenlace de la actriz, comentó: “Esto ya fue debatido y yo ya lo dije en programas donde estuve; y lo dijo muy claramente la abogada. Esto lo decidió la Justicia así. No hay nexo causal entre el padecimiento de Silvina y la cirugía de Aníbal. Ni la práctica médica ni el producto utilizado”.

Y reiteró: “Esto ya fue debatido. No es algo que decimos nosotros. Lo dice la Justicia y ustedes, los medios, ningunean esa información. Misma información la cual ustedes tienen conocimiento y ningunean. Eso es lo que más me llama poderosamente la atención”.

En tanto, se refirió a la ceremonia que se llevó en honor a la modelo este miércoles al mediodía y expresó: “Yo siento una tristeza muy grande por lo de Silvina. Como ser humano, como mujer. De verdad. No es una cuestión de antipatía, pero hay mucho uso y abuso de la desinformación. Ya todo va a ser aclarado y dicho, pero acá hay un abuso de la desinformación, para una incitación terrible a la violencia, que la verdad que no estoy de acuerdo”.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto a los 43 años Instagram @silvinalunaoficial

Tras aquella respuesta, el cronista de A la Tarde le consultó cuál sería ese momento justo de Lotocki para hablar en público, a lo Favarón esbozó: “Queremos que esto pase con respeto, que es lo que me parece correcto, ¿no? En este momento. Y más adelante se hablará todo lo que se tenga que hablar”. Por su parte, el periodista intentó conocer el presente del cirujano y cómo percibe la movilización que se hará en su contra.

“Ya les comentará él cuando hable en su momento. Cómo se siente, cómo pasó este tiempo. Ya se pondrá de acuerdo él con su abogado”, insistió. Por último, solicitó que la manifestación sea “pacífica” y coincidió en que apoya la intención de fondo.

Esta no es la primera vez que María José Favaron mantiene diálogo con el equipo de A la Tarde. Al inicio de esta semana, la pareja de Lotocki, mediante mensajes de WhatsApp, repitió las mismas líneas que dijo este miércoles ante la cámara y describió cómo se encuentra su esposo después de conocer el fallecimiento de Silvina Luna. “Está raro, pero yo no le suelto la mano. Parece que está haciendo un profundo análisis de su vida”, concluyó.