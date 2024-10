La madre del hijo de Liam Payne se despidió del cantante con una postal inédita y desgarradoras palabras

Escuchar

A dos días de que se conociera la trágica muerte del excantante de One Direction, Liam Payne, su expareja, Cheryl Cole, con la que tuvo a su hijo Bear, compartió un emotivo posteo en su cuenta personal de Instagram, donde detalló cómo vive estos difíciles momentos tras la dura partida del cantante.

Este viernes por la tarde, la cantante británica publicó una tierna foto en blanco y negro de Liam Payne recostado sobre una cama junto a su hijo Bear, cuando era tan solo un bebé. En la siguiente imagen, compartió unas emotivas palabras, a pesar de haber finalizado hace muchos años su vínculo amoroso con el músico.

La imagen que compartió Cheryl sobre su expareja Liam Payne (Foto/Instagram: @cherylofficial)

“Mientras intento hacerme a la idea de este acontecimiento devastador y negativo, y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles amablemente a todos que perdimos a un ser humano”, introdujo.

Luego, se refirió al joven que murió a los 31 este miércoles, tras caer del tercer piso de un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo, durante su paso por Argentina. “Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su papá”, indicó.

Asimismo, se refirió al futuro que le tocará a su pequeño. “Lo que más perturba mi espíritu es que un día Bear tendrá acceso a los repudiables informes y a la explotación mediática que vimos en los dos últimos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en su futuro. Les ruego que consideren para qué sirven algunos de estos informes, si no es para causar más daño a todos los que quedamos levantando los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer videos, preguntate si te gustaría que los leyera tu propio hijo o tu familia”, manifestó.

El mensaje que le dedicó Cheryl a su expareja Liam Payne (Foto/Instagram: @cherylofficial)

La publicación superó rápidamente los dos millones de likes y, en la caja de comentarios, los fanáticos de Payne le dejaron mensajes de aliento a la mujer que tendrá que criar a Bear sin su papá. “Espero que el mundo pueda respetar tus deseos y aferrate a todo el amor y buenos recuerdos que trajo a la familia y amigos”; y “Siento mucho que tengas que lidiar con esto. Esto es una tragedia para vos y Bear, tenés todo nuestro apoyo por tu valentía al hablar. Espero que todos se detengan a pensar”, fueron algunos de los sentidos mensajes.

Cheryl y Liam se convirtieron en padres del pequeño Bear Payne el 22 de marzo de 2017; sin embargo, en julio del 2018, tras dos años de relación, ambos decidieron darle fin a su relación amorosa.

Cabe destacar que Cheryl, al igual que le sucedió a Liam Payne con One Direction, conoció el estrellato a través de la banda musical Girls Aloud, formada en 2002 a partir del reality Popstars: The Rivals, el cual integró junto a Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh y Sarah Harding. Tras su alejamiento de la banda, comenzó su carrera como solista y grabó cuatro álbumes entre el 2009 y 2014. Este último año, Girls Aloud volvió a los escenarios en el marco del The Girls Aloud Show, dedicado a la memoria de Sarah Harding, quien falleció en 2021 a causa de un cáncer de mama.

LA NACION