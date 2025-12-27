La maldición de Heaven’s Gate: el film arruinó un estudio, hundió la carrera de su protagonista y liquidó a su director

En la historia de Hollywood existen gran cantidad de fracasos, pero pocos alcanzaron el estatus casi mítico de Heaven’s Gate. Estrenada en 1980 y dirigida por Michael Cimino, la película no solo se convirtió en uno de los mayores desastres comerciales de todos los tiempos, sino que arrastró en su caída a un estudio histórico, marcó la ruina de su realizador y selló el fin de una era en la industria cinematográfica.

En 1978, United Artists buscaba revitalizar el western, un género fundacional del cine estadounidense. Cimino parecía el hombre indicado, ya que acababa de estrenar El cazador (The Deer Hunter), una obra aclamada por la crítica y el público, tanto así que ganó cinco premios Oscar, incluido el de Mejor Película, y consolidó su prestigio como uno de los directores más importantes de su generación. Este éxito le otorgó un poder casi absoluto sobre la obra que se quería generar, esto incluía un presupuesto generoso, control creativo total, la elección del elenco con figuras de primer nivel y mínima interferencia del estudio.

Isabelle Huppert y Kris Kristofferson en Heaven's Gate

Con ese respaldo, Cimino se trasladó a Montana para filmar una historia inspirada en la Guerra del Condado de Johnson, un conflicto real ocurrido en Wyoming a fines del siglo XIX entre terratenientes y agricultores inmigrantes europeos. Lo que comenzó como una apuesta ambiciosa, pronto se transformó en una pesadilla logística y financiera. El director se ganó fama de negociador implacable, con exigencias cada vez más extremas y peleas interminables que llegaron a la crítica.

El rodaje se extendió durante meses, involucró a un elenco numeroso y a un ejército de 1200 extras, y el presupuesto inicial se disparó hasta alcanzar cifras impensadas. De los 44 millones de dólares que terminó costando la película, Heaven’s Gate apenas recaudó tres millones en Estados Unidos. Para colmo, Cimino entregó una primera versión de cinco horas y media, editada a partir de más de 220 horas de material filmado. Incluso tras ser recortada a 205 minutos, la recepción fue devastadora.

Heaven's Gate fue un verdadero fracaso

The New York Times la definió como “un desastre absoluto… una caminata forzada de cuatro horas por tu propia sala de estar”. Ante semejante reacción, la película fue retirada de cartelera poco después de su estreno. A su vez, los principales ejecutivos de United Artists fueron despedidos y el estudio, fundado por leyendas como Charles Chaplin, D.W. Griffith, Mary Pickford y Douglas Fairbanks, entró en un proceso de colapso del que nunca se recuperó.

Esto tomó por sorpresa a Hollywood si se tiene en cuenta que United Artists había celebrado a penas un año atrás éxitos como Apocalypse Now, Manhattan, Rocky II, Moonraker y La jaula de las locas. Sin embargo, el delirio creativo de Heaven’s Gate terminó por arrastrar al abismo a una de las productoras más prestigiosas de la historia del cine.

Heaven’s Gate - Fuente: Youtube

Para Michael Cimino, las consecuencias fueron igualmente devastadoras. Su nombre quedó manchado y en un mundo ya plagado de egos desmedidos, el suyo fue considerado demasiado peligroso. No importó su talento ni su gran cantidad propuestas, ninguna productora de Hollywood confiaba en él ni quería asociar su nombre a su marca. Intentó resurgir inútilmente en 1984 con Footloose, pero fue despedido a los pocos meses. Luego dirigió títulos como Manhattan Sur, El siciliano y Horas desesperadas, aunque nunca volvió a recuperar el prestigio necesario.

Heaven’s Gate marcó un punto de quiebre histórico en el cine, ya que a partir de su fracaso, los estudios retomaron el control sobre las producciones. La llamada “era de los directores”, que había dominado el cine estadounidense durante los años 70, comenzó a desvanecerse. Cimino fue el símbolo más visible, pero no el único responsable. En esos mismos años también fracasaron proyectos ambiciosos como 1941 de Spielberg, New York, New York de Scorsese, One from the Heart de Coppola, varios films de Altman, Reds de Warren Beatty o The Blues Brothers, que dieron el puntapié a los estudios a ser más firmes con la utilización de sus ingresos.