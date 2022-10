La mamá de Karina La Princesita apuntó contra Horacio Cabak tras los repudiables comentarios en La Jaula de la moda

escuchar

Tras los polémicos comentarios que hicieron en La jaula de la moda (América) sobre la apariencia física y el estilo de Karina “La Princesita” Tejeda, Mónica Cuello -su mamá- apuntó sin filtros contra el conductor del ciclo, Horacio Cabak.

La mamá de Karina arremetió contra Horacio Cabak por los dichos contra La Princesita en La jaula de la moda

Días atrás, La jaula de la moda recibió una catarata de críticas tras pasar al aire opiniones gordofóbicas sobre Karina “La Princesita” Tejeda dichas tanto por el conductor como por la invitada, la influencer Dasha Horozhankina. En medio del escándalo en el que se encuentra el ciclo conducido por Horacio Cabak, la mamá de la cantante no dudó en salir al cruce.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Cuello disparó: “En ese momento yo estaba enojada y dije ‘¿esta muñeca inflable qué puede venir a decir de mi hija? Si ella todo lo que se hizo, porque vos la ves y está toda hecha, me imagino que es porque ha querido mejorar. No me quiero imaginar cómo habrá sido antes entonces”.

Dasha Horozhankina, la influencer ucraniana que apuntó contra Karina "La Princesita" Tejeda instagram

Asimismo, remarcó: “Tuvo que hacer eso y encima habla todo el tiempo de que quiere buscar un tipo con plata -que es muy bizarro-, pero que tiene que hacer eso para ganarse un lugar”. Intrigado, el periodista preguntó: “¿Crees que el programa atrasa al darle lugar a una crítica así?”.

“Yo creo que se puede juzgar la ropa. Si no te gusta qué tiene puesto, está todo bien. Ahora ponerse a decir que era gorda, que era fea, que era grasa, todas esas cosas ya están de más. Y lo que más me molestó es que Horacio Cabak, que siempre me pareció un señor, lo vi que se reía. Pero hace un tiempito me di cuenta que hizo público que no era tan señor. De hace un tiempo a esta parte este muchacho cada vez se está yendo más al pasto”, disparó.

En cuanto a cómo se lo tomó Karina, reveló que “intenta apaciguar” al no responder, pero que de todas maneras le duele lo que se dijo sobre ella.

¿Qué dijeron sobre Karina La Princesita en La Jaula de la Moda?

Desde el programa de América invitaron a la modelo e influencer ucraniana Dasha Horozhankina para debatir sobre los diversos looks de integrantes de la farándula argentina. Una de las figuras analizadas fue Karina Tejeda y los atuendos que lució durante el transcurso de ¿Quién es la máscara? (Telefe), reality en el que cumplió el rol de jurado.

¿Qué dijeron sobre Karina La Princesita en La Jaula de la Moda?

“Horrible”, sentenció Dasha. Y agregó: “Ahora está muchísimo más linda la verdad. Adelgazó, creo. Antes no estaba linda ni de cerca ni de lejos. Ahora por lo menos está linda de lejos. Capaz que en un futuro progresa y de cerca también la vemos linda. Un poquito más lejos se la vería más linda”.

Celebrada por el resto de los presentes en el estudio, remató: “Esta más refinada, eso sí, porque antes era muy grasa. Es una crítica constructiva. En lo que es la estética, valoro el progreso que tuvo, porque tuvo un progreso a pasos gigantescos. Pasar de estar bastante feita a estar muy linda comparada a lo que estaba antes”.

Lejos de pasar desapercibidos, sus dichos fueron reproducidos en las redes sociales, en donde los usuarios no tardaron en repudiar su manera de hablar sobre la cantante de cumbia.

LA NACION