Un especialista en lenguaje corporal analizó un video de Wanda Nara y L-Gante y reveló datos contundentes

Uno de los temas de más repercusión en la escena mediática es el posible romance entre Wanda Nara y L-Gante. Mediante pruebas que dejaron los mismos protagonistas en sus redes sociales, los especialistas en el rubro del espectáculo empezaron a atar cabos y una de las conclusiones es que ambos se encuentran en pareja, aunque lo nieguen rotundamente ante las cámaras. Además, como un aliciente fundamental, la empresaria se separó del futbolista del Galastasaray, Mauro Icardi. Esto contribuiría a especular sobre un incipiente nuevo noviazgo.

Bajo el pretexto de analizar algunos indicios que puedan unirlos, el programa Mañanísimas, emitido por la señal Ciudad Magazine y conducido por Carmen Barbieri, invitó al piso a Hugo Lescano, especialista en lenguaje corporal quien, apoyado en un vivo de Instagram que protagonizaron la modelo y el cantante de cumbia 420, sacó sus conclusiones acerca de qué posibilidad existe de un posible amor.

Puño cerrado y mano contraria: qué vio el especialista en Wanda y L-Gante

Luego de un pequeño extracto donde Wanda y L-Gante hablan sobre cómo los medios vinculan sus acciones a un posible encuentro amoroso, el especialista aseguró: “Veo el puño cerrado de Wanda. No cerramos el puño cuando tenemos empatía afectiva con la persona que está adelante. En este caso, ella cierra el puño para apoyarse. Pero si tuvieras una empatía afectiva, podrías dejar tu mano abierta. Inconscientemente, cerramos los puños cuando notamos que la persona que está delante nuestro puede generar algún tipo de rechazo que despierta en nosotros una defensa. La mano cerrada es un indicativo negativo”.

Lescano continuó agregándole más argumentos a su aseveración de que no existe feeling entre ambos: “Otra cosa que vemos es que Wanda se arregla el pelo de un costado con la mano contraria y colocar la mano por delante de la cara también es una barrera de protección”.

Al tanto de los movimientos que realiza la hermana de Zaira frente al lente al hablar con el cantante, el especialista aseguró que existe un rechazo por parte de la rubia: “El idioma de los cuerpos es tan claro que, para traducirlo, podríamos colocar subtítulos. Entonces, el cuerpo de Wanda diría: ‘Estoy acá porque estoy obligada. Me resulta un rechazo conversar con vos, me quiero defender y siento que esto podría resultar una amenaza’”.

Para cerrar con su participación, Lescano afirmó que no existe afinidad posible para encarar una relación: “En resumen, Wanda tiene cero onda con L-Gante, de la manera afectiva me refiero. Puede que le interese estar con él por otras razones, pero no por una cuestión afectiva”.

En tanto, Wanda Nara y Elián Valenzuela, más conocido por su nombre artístico L-Gante, tuvieron su última aparición en los medios en la fiesta de celebración de Canta conmigo ahora, el programa televisivo que condujo Marcelo Tinelli en la señal de eltrece. Situados en un bar de la zona de Palermo, las dos personas en cuestión posaron para los flashes junto al expresidente de San Lorenzo y, en sus redes sociales, cruzaron algunas palabras de admiración.

