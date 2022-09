El filoso comentario de Lizy Tagliani sobre Karina La Princesita: “Solo habla para sacarle la máscara a la gente”

Lizy Talgiani visitó este domingo La Peña de Morfi (Telefe) y dejó un picante comentario para una de sus compañeras “investigadoras” de ¿Quién es la máscara?. Mientras hablaba de su participación en el ciclo que conduce Natalio Oreiro, en el que se debe adivinar qué famoso se esconde debajo de diferentes personajes que actúan sobre un escenario, la actriz y conductora se refirió al rol en el programa de Karina La Princesita: “Está callada, solo habla para sacarle la máscara a la gente”.

Tagliani tuvo una larga charla con Jey Mammon, conductor de La Peña de Morfi, en la que recorrió parte de su vida personal y artística. Entonces, cuando llegó el momento de hablar del ciclo que estrenó Telefe la semana pasada el presentador se refirió a “la confidencialidad” de los famosos que actúan allí.

El palito de Lizzy Tagliani para la Princesita: "Solo habla para eso"

“Firman el contrato los personajes, no los artistas, eso es increíble”, dijo Mammon y, luego, le preguntó a su invitada, que forma parte del plantel de investigadores de ¿Quién es la máscara?: “¿Ustedes no saben quiénes están? De verdad”. “No, no sabemos, te lo juro por mi mamá”, respondió la exconductora de El precio justo.

En el programa, los famosos aparecen dentro de sofisticados disfraces que representan diversos personajes y tienen que cantar o bailar sobre un escenario para que los investigadores Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita descubran, por pistas o gestos, quién es la celebridad oculta bajo la figura de fantasía.

Lizy Tagliani se refirió al rol de Karina la Princesita en el programa ¿Quién es la máscara? Captura

“A veces yo tengo sospechas de quién es -continuó Tagliani-, pero como a mí me gusta jugar y divertirme, la verdad es que me preocupa muy poco si adivino o no adivino. Por ahí, puedo hacer un éxito sin adivinar nunca”. Este comentario provocó la risa del conductor y, más adelante, la invitada añadió: “Lo que quiero decir es que a veces me imagino que hay alguien y, como lo quiero tanto, no quiero decirlo para que no se se vaya y, entonces, invento a otro”.

Con picardía, Jey Mammon señaló: “Igual que Karina, que dijo: ‘Angela Leiva’, chau, y la eliminó”; en referencia a que, durante una de las emisiones de la semana, la cantante de “Corazón Mentiroso” acertó que debajo de la máscara se encontraba su colega, que terminó abandonando el programa.

Entre risas, Tagliani recordó otro de los aciertos de La Princesita: “¡Mollo! Es tu marido, chau, gracias por venir”. Eso ocurrió el jueves pasado, cuando la cantante supo que, debajo de un personaje de dinosaurio, estaba Ricardo Mollo, el esposo de la conductora del ciclo, Natalia Oreiro.

¿Quién es la máscara? La conductora, Natalia Oreiro, en el centro, acompañada por Karina, Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky y Wanda Nara Prensa Telefe

De inmediato, y para rematar su comentario sobre el rol de Karina en el programa de Telefe, la actriz y conductora, aseveró: “Encima está callada, solamente habla para sacarle la máscara a la gente”.

En rigor, hay que decir que cuando un investigador adivina de quién se trata el famoso detrás de un personaje, eso no significa una eliminación directa. Sin embargo, esto sí puede influir para que el público vote a esa figura para que se saque la máscara y se descubra, de esa manera, si en efecto esa celebridad se encuentra debajo del disfraz.

Más adelante, luego de la chicana contra la intérprete de “Con la misma moneda”, Tagliani hizo una irónica autocrítica de su papel en ¿Quién es la máscara?, e incluyó en ella a su compañera, la investigadora Wanda Nara. “Estamos Wanda y yo que somos... Pobre Natalia, le acabamos de arruinar la reputación, la trayectoria, el trabajo y el marido, en unos segundos”.

“¿Se hicieron amigas?”, preguntó Mammon, en alusión a Lizy Tagliani y Wanda Nara. “Nos llevamos muy bien -respondió la invitada a La Peña de Morfi-. Me divierto mucho. Ella está criada por Kenny (Palacios), que es un peluquero que más maricón no se consigue, entonces nos entendemos de una manera que te mirás y ya está”.