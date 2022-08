Ezra Miller, el joven talento de Hollywood que cayó en desgracia en apenas dos años

Es, tristemente, una historia repetida en esa fábrica de pesadillas que también sabe ser Hollywood: la historia de una estrella en ascenso, con todo para triunfar, que se derrumban entre acusaciones escandalosas. El último de esa lista es Ezra Miller. El actor, de 29 años, recibió una denuncia por entrar a robar en una casa en Vermont, Estados Unidos. ¿El botín que se llevó? Numerosas botellas de alcohol. Es el último, y de antemano más inofensivo escándalo de una de las estrellas más prometedoras de Hollywood.

Se hizo conocido por ser The Flash, el superhéroe, en películas y series y tenía un papel recurrente en la saga de Animales fantásticos. Nada de eso volverá suceder y cada nueva denuncia en su contra da forma a un relato inquietante: la caída en desgracia de Miller, en apenas dos años. Los nuevos cargos de robo son los menos alarmantes, ya que estos se suman a las acusaciones de secuestro, acoso e intimidación de menores y de crear una extraña secta en torno a su figura.

Ezra Miller era considerado como un ícono por gracias a su personalidad extravagante Samir Hussein - WireImage

Los escándalos que protagonizó

En abril de 2020, una admiradora bailaba con él en un bar de Islandia, cuando inesperadamente la agarró del cuello y la forcejeó hasta tirarla al piso. Una persona grabó un vídeo del incidente y se volvió viral.

Ahora se sabe, gracias a una investigación de Insider, que durante su estancia en el país europeo, Miller llamó la atención por su “hedor pútrido” y por caminar “descalzo por las gélidas calles de Reikiavik”. Según varios testigos, reunió a un grupo de personas en un Airbnb que alquilaron en el suburbio de Kópavogur, y un visitante comparó el ambiente con el de una secta.

“Sentí que todos estaban hipnotizados”, declaró. “Entre la comuna improvisada de Miller, sus monólogos sobre la espiritualidad y sus arrebatos emocionales, comenzaron a circular rumores en Reikiavik de que la estrella dirigía un culto”, señaló la revista. En Hawái, tuvo un segundo altercado: se peleó con una pareja en un karaoke a la que le arrebató el micrófono por una canción.

Se informó que se había irritado con una interpretación de la balada “Shallow” de Lady Gaga y Bradley Cooper. Posteriormente, la policía lo sacó del lugar. Terminó en la cárcel, pero una amiga le pagó la fianza. Unos días más tarde, su amiga denunció al actor por amenazas. En total, sufrió 10 altercados con las fuerzas de seguridad durante los meses que pasó en Hawái.

El segundo arresto de Ezra Miller en el último mes en Hawái

Sus últimas denuncias lo sitúan en Stamford, Vermont. Allí tiene una granja donde, según denuncian los familiares de los afectados, le da alojamiento a varias jóvenes que lo idolatran en un lugar que muchas personas definen como “situación terrorífica propia de una secta”. Según una investigación realizada por Rolling Stone en junio, aloja a una madre de 25 años y a sus tres hijos, de entre uno y cinco años, en su rancho. El padre de los menores habría denunciado los hechos por entender que no se trata de un entorno seguro. La revista, por otro lado, aseguró que hay videos donde se ven hasta ocho armas desperdigadas por la casa, algunas apiladas entre montones de peluches.

Su trayectoria en el ámbito artístico, antes de los escándalos

Miller apareció en televisión y cine durante más de una década. Comenzó con la serie Californication y los papeles desde entonces incluyeron Trashcan Man en la nueva versión de 2021 de la miniserie de televisión The Stand y el mago Credence Barebone en Animales fantásticos. No obstante, es más conocido por interpretar a Flash, un veloz superhéroe, a partir de las películas de 2016 Batman vs. Superman: El amanecer de la Justicia y La Liga de la Justicia. Tiene en posproducción The Flash con Ben Affleck y Michael Keaton.

10/05/2022 Ezra Miller convertido en The Flash CULTURA WARNER BROS.

En su juventud, vivió en un ambiente artístico en una zona rica de Nueva Jersey. Su padre es editor literario y su madre bailarina de danza moderna. Debutó en la actuación a los seis años en la ópera de Phillip Glass White Raven en el Metropolitan y al terminar decidió que prefería dedicarse al cine. Tenemos que hablar de Kevin (2011) y Las ventajas de ser invisible (2013) lo convirtieron en un actor de culto. Sin embargo, esa racha se vio interrumpida con la mayor densidad y es una de las caídas más estrepitosas del mundo del espectáculo.

Warner, el estudio detrás de Animales fantásticos, convocó reuniones de emergencia para abordar el escándalo. De momento, la película en solitario de Flash mantiene su estreno para el 23 de junio de 2023. Ya está grabada y costó 200 millones de dólares.