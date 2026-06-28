La muerte de Ernestina Pais: familiares y amigos despidieron a la conductora en el Cementerio de la Chacarita

Tras partir de la casa velatoria ubicada sobre la avenida Córdoba al 5000, familiares, amigos y allegados de Ernestina Pais acompañaron este domingo el cortejo fúnebre hasta el Cementerio de la Chacarita para darle el último adiós a la periodista y conductora, fallecida el viernes en un siniestro vial.

El velatorio comenzó cerca de las 9 de este domingo, cuando decenas de personas se reunieron para despedirla. Figuras como José María Muscari, María Valenzuela, Malena Guinzburg, Dalma Maradona y Gastón Pauls fueron algunos de los que se acercaron al barrio de Palermo para el entierro.

Al igual que durante el velatorio, entre los primeros en llegar al cementerio estuvieron Federica Pais, hermana de la periodista, y la madre de ambas, Milka Truol. También asistió Benicio Guyot Pais, único hijo de Ernestina con el fotógrafo Alejandro Guyot, acompañado por familiares y amigos.

Familiares y amigos en el entierro de Ernestina Pais en el cementerio de Chacarita Gerardo Viercovich - LA NACION

Cerca de las 11.30, el cortejo arribó al cementerio ubicado sobre la avenida Guzmán. Allí se realizó una breve ceremonia en la capilla y, minutos después, el féretro fue trasladado hasta su lugar de descanso final.

Romina Gaetani, quien compartía cartel con Pais en la obra teatral “El divorcio del año”, llegó al lugar visiblemente conmovida. Horas antes había recordado cómo nació su vínculo con ella, luego de que presentara una denuncia por violencia de género contra su expareja a comienzos de 2025.

“Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande, una gran compañera, un sostén muy grande, una nueva amiga. Era una mujer con la que me sentía reflejada en muchísimas cosas”, remarcó Gaetani y dijo: “Era un ejemplo de cómo acompañaba a la gente que quería, a las personas en general. A mí me abrazó el alma cuando tuve un comienzo de año muy delicado. Sin conocerme me dejó un mensaje. Yo no la conocía personalmente, pero ella estaba preocupada por mí y me decía que no entre en un lugar oscuro”.

Romina Gaetani, muy conmovida en el entierro de Ernestina Pais Gerardo Viercovich - LA NACION

“Ella estaba muy feliz, muy contenta en la gira. En sus ratos libres se ponía a escribir en la computadora el libro sobre su vida que estaba escribiendo; daba notas; seguía un guión que estaba haciendo sobre padre”, lamentó Gaetani.

También estaba Rocío Igarzábal, otra de las compañeras de Pais en la obra, quien le dedicó un sentido posteo en sus redes sociales luego de que se conociera la noticia de la muerte.

Rocío Igarzábal en el entierro de Ernestina Pais Gerardo Viercovich - LA NACION

“Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotografías de la gira que compartieron. “Decíamos que íbamos a ser millonarias. Estabas cambiando tu casa y dándole luz para empezar de nuevo. No entiendo estar escribiendo esto. No quiero entenderlo, no quiero creerlo. Yo estaba fascinada con vos”, añadió.

Malena Pichot en el entierro de Ernestina Pais Gerardo Viercovich - LA NACION

También se presentaron Diego Ramos —otro de sus colegas en la obra—, el diseñador Benito Fernández, Malena Guinzburg, Dalma Maradona y los actores Julieta Ortega, Malena Pichot y Alejo Ortiz. La conductora y exvedette Iliana Calabró llegó directamente a la ceremonia en el cementerio.

María Valenzuela, Ileana Calabró y Malena Guinzburg Gerardo Viercovich - LA NACION

El actor Gastón Pauls y la actriz Leticia Bredice en el entierro de Ernestina Pais en La Chacarita Gerardo Viercovich - LA NACION

Gastón Pauls también se acercó a darle una última despedida a Pais, con quien tuvo un entrañable y a quien le dedicó unas emotivas palabras. “Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más”, escribió Pauls en su cuenta de Instagram.