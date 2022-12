El año de los solistas: qué hicieron y cómo les fue en 2022 a Lali, Tini, Paulo Londra, Duki, Nicki Nicole, Emilia y Trueno

En poco tiempo lograron encabezar la música urbana local, término que engloba al nuevo pop latino, el reggaetón y el trap -entre otros géneros-, y que es en Argentina la que registra un mayor número de reproducciones en Spotify

Hace cinco minutos eran apenas unos adolescentes compitiendo en batallas de freestyle o subiendo singles a Youtube desde algún dormitorio pandémico, sin más negocio a la vista que los likes de sus amigos. El final -o principio- ya es conocido: la cuarentena y el encierro, más que trabas, fueron un trampolín para forjar su popularidad desde distintas plataformas.

Duki, Nicki Nicole, Emilia Mernes, Paulo Londra y Trueno lograron, desde los márgenes, ocupar el centro de la escena. El caso de Lali y Tini va por otro carril: ellas ya eran estrellas juveniles cuando pegaron el salto hacia la música pop. A fuerza de hits virales, algoritmos y colaboraciones como fórmula de crecimiento compartido lograron en el 2022 llenar estadios, lucirse en las fechas de los festivales más masivos y consagrarse como solistas. Los músicos de la nueva generación llegaron para quedarse.

Nicki Nicole y Trueno: mientras en décadas anteriores los artistas apuntaban a firmar contratos con discográficas hoy muchos de ellos, construyen sus plataformas de forma independiente Captura

Sus lanzamientos suman millones en cantidad de escuchas y en vistas en internet. Mientras en décadas anteriores los artistas apuntaban a firmar contratos con discográficas, hoy muchos de ellos construyen sus plataformas de forma independiente, ayudados por las redes sociales y prescinden de discográficas tradicionales.

Lali y un año a todo ritmo

La multifacética Lali Espósito desplegó su carisma por todos los medios que tuvo a su alcance Santiago Cichero/AFV

“Disciplina”, “Diva” y “Como tú” marcaron el comienzo de un 2022 muy prometedor para Lali Espósito. Esas canciones, repletas de euforia y buena recepción, inauguraron el quinto álbum de estudio de la estrella pop. Su regreso como cantante luego de un año de silencio musical fue todo un éxito, y con el paso de los meses no sólo inundó los canales globales de streaming con sus singles, sino que también lanzó Disciplina Tour y estrenó tres canciones más: “Diva”, “N5″ y “2 son 3″. Si bien su foco está puesto en su carrera musical, mientras graba y canta con grandes figuras no abandonó ni la actuación ni el entretenimiento televisivo, y no dudó a la hora de protagonizar El fin del amor, una serie original de Prime Video basada en el best seller de Tamara Tenenbaum.

De la misma forma que sus videos la devolvieron al centro de la escena musical, el escenario se convirtió, en 2022, en un espacio natural para la cantante. Además de embarcarse en la experiencia de conducir en los Premios Platino y de encarnar la histriónica y divertida coach de La Voz Argentina (Telefe), Lali y su carisma se subieron a una exigente gira musical que la llevó a presentarse tanto en la Argentina como en Uruguay, Chile, España e Israel y que ya tiene prevista una fecha en el estadio de Vélez Sarsfield en marzo de 2023.

Tini, imparable

Tini Stoessel, la ídola teen, batió récord en cantidad de público en este 2022

TINI Tour 2022 es la tercera gira musical de quien ya se afianzó como una de las cantantes más famosas de la Argentina. Con el inicio de esta gira en el Hipódromo de Palermo, Tini se convirtió en la artista con mayor cantidad de conciertos en este recinto, con seis funciones agotadas y más de 100 mil entradas vendidas.

El tour de la artista viene arrasando en diferentes países de Europa y el resto de América Latina, donde las entradas a sus shows se agotan en tiempo récord. A sus 25 años, ya tiene en su haber más de una década dentro de la escena artística y cientos de shows a sus espaldas. Tini Stoessel, a pasos firmes y acelerados, se consolida cada vez más como cantante pop y despedirá el año con un nuevo concierto en el Campo de Polo de Buenos Aires, el 22 de diciembre, en el marco del TINI Tour 2022.

Paulo Londra y su regreso a la música

Cerrado 2021, Londra se dispuso para volver a salir y dar batalla en el competitivo mercado de la música

Otra de las trayectorias que este año absorbió protagonismo fue la de Paulo Londra que -llena de altibajos- supo ser toda una trama compleja en sí misma. A pesar de que no editaba música desde septiembre de 2019, sus canciones siguieron alcanzando récords y posicionándose como las más escuchas del país, y en 2021 integró el tercer lugar en la lista de álbumes de artistas argentinos más escuchados en Spotify, por detrás de Rocanroles sin destino, Callejeros, y Desde el fin del mundo, de Duki.

Londra tuvo que poner una pausa en su carrera en 2020, cuando atravesaba un gran momento. Un conflicto legal se convirtió en causa nacional en redes sociales con el hashtag #FreePaulo, en un pedido masivo para que Big Ligas, su antiguo sello, lo liberara para sacar nueva música . En marzo pasado regresó a escena con su canción “Plan A”, se reencontró con su público y acumuló un billón de streams solamente en Spotify. El lanzamiento de “Plan A” lo dejó en el segundo puesto del chart global de la plataforma y a las pocas horas se convirtió en la primera canción de un artista argentino sin colaboración en lograr ese hito. Un mes después lanzó la BZRP Music Session #23 junto al productor Bizarrap, otra vez puesto 2 en el chart global.

Duki y una indiscutida consagración

Duki en su seguidilla de shows en el estadio José Amalfitani agotó todas las entradas con miles de fanáticos siendo parte de la experiencia. AFV/Diego Spivacow

Del trap al rap pasando por el reggaeton, el artista argentino tiene más de 225 canciones editadas en un tiempo relativamente corto de carrera; y sus hits son una bomba cultural que hoy llena estadios.

Este año, el trapero se consolidó como uno de los protagonistas de la escena musical argentina, fiel reflejo de esa posición le otorga s u seguidilla de shows en el estadio José Amalfitani . Además de la esperada participación de Emilia Mernes, su pareja, para cantar Como si no importara, en los recitales también estuvieron presentes Rusherking, Lit Killah, Khea y Nicki Nicole. El gran cierre llegó con Bizarrap, para un remix de “Malbec”, con quien presentó la BZRP Music Session #50.

Nicki Nicole “la niña mimada del trap”

La cantante argentina Nicki Nicole se presentó el 30 de octubre en el ciclo Movistar Fri Music Natacha Pisarenko - AP

En abril del 2021, Nicki Nicole cantó sus hits “Wapo traketero” y “No toque mi naik” junto a Lunay en una participación histórica en The Tonight Show de Jimmy Fallon, y el público terminó de caer rendido a sus pies. La visita de la trapera al ciclo de la televisión norteamericana no hizo más que confirmar su proyección internacional y posicionarla como una de las artistas nacionales del momento .­

Actualmente, la artista se encuentra entre las más escuchadas del mundo en Spotify, fue nominada a los Grammy Latinos dos años consecutivos y este año fue la ganadora en los Premios Gardel por mejor álbum de música urbana con Parte de mí, su último álbum.

Emilia y un 2022 inolvidable

La entrerriana de 25 años cuenta con colaboraciones con FMK (compositor de “Intoxicao”, el hit que canta con Nicki Nicole), Rusherking (“De enero a diciembre”), Duki (“Si no me importara”) y Lit Killah y Sebastián Yatra. Daniel Coccolo

La cantante Emilia Mernes -que acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales y deslumbró con un show en el Lollapalooza Argentina de este año- tenía una asignatura pendiente: lanzar un disco. En su caso, primero aterrizaron los hits y después, el álbum.

El 8 de marzo de 2019 lanzó su primer tema como solista, “Recalienta” y ese fue el punto de partida para una carrera que no para de crecer: fue nombrada “Latin Artist on The Rise” (artista latina en ascenso) por la revista Billboard y este año, para alegría de sus fans, lanzó su primer disco Tu crees en mi?.

Trueno, el año del rapero

El rapero que sorprendió al subirse a cantar con Gorillaz en el Quilmes Rock debutó en el Luna Park con tres shows con invitados como Dante Spinetta o Mosca de Dos Minutos Pop Art Music

2022 fue un año bisagra para la carrera de Trueno, que comenzó en los festivales de freestyle más importantes a nivel regional, giró por Europa y colaboró en el escenario y en grabaciones con referentes musicales internacionales de géneros diversos, como Gorillaz o J Balvin, entre otros. Además, tuvo 7 nominaciones a los Premios Gardel y fue premiado en tres categorías: mejor canción de música urbana, mejor videoclip corto (“Dance crip”) y mejor álbum en vivo (Atrevido en vivo).

Como si todo eso fuera poco, se sumó al catálogo de figuras del popular ciclo de shows Tiny Desk (Home), posicionándose como un referente no solo en Latinoamérica sino también a nivel global. El rapero y sus fanáticos le pusieron el sello a su último lanzamiento discográfico, Bien o Mal con tres shows completamente agotados en el Luna Park , sumando así un hito más para el 2022 de Mateo Palacios.