La serie de thriller y acción de seis capítulos que acaba de estrenarse en Netflix y ya forma parte de lo más visto

Las producciones basadas en hechos reales tienen ese condimento extra que conquista a la audiencia; y en los últimos días, Netflix sumó a su catálogo una que no pasó desapercibida por sus suscriptores. La serie Departure: Vuelo 716, inspirada en la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines, se estrenó el 7 de abril y ya forma parte de lo más visto del gigante del streaming.

Finalmente, a seis años de su estreno, la plataforma decidió agregar a su contenido el thriller de acción e intriga canadiense de 2019 creado por Vince Shiao, por encargo de la emisora canadiense Global y el servicio de streaming estadounidense Peacock. En seis episodios, la ficción sigue a Kendra Malley, una brillante y experta investigadora que intenta descubrir la verdad detrás del misterioso accidente de un vuelo transatlántico tras ser convocada por su exjefe, Howard Lawson. En aquella búsqueda, ella y su equipo harán un descubrimiento sorprendente.

El vuelo 370 desapareció sin dejar rastro en 2024

La historia de Departure: Vuelo 716 está inspirada en el vuelo internacional regular de pasajeros desaparecido el 8 de marzo de 2014 y operado por un Boeing 777-200ER, en el que viajaban 239 personas. Tras varias semanas de búsqueda en aguas del golfo de Tailandia y sus alrededores, donde se suponía que habría caído, nuevas pistas indicaron que la avioneta había seguido rumbo al Sur, adentrándose en el océano Índico lejos de tierra firme. Sin embargo, tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente son todavía desconocidas.

“¡Me encantó! Me gustó el papel de actriz principal. La serie, tanto la del avión como del tren, me atraparon y me tuvieron expectante del principio al fin”; “Excelente las 2 temporadas, aunque la 1 es mejor. Cada una es un caso y te mantiene en vilo desde que empezás a verla. Esperando la 3.ª temporada en Netflix” y “Esta serie está muy buena… Cinco estrellas”, fueron algunas de las críticas que dejaron los suscriptores en las reseñas de Google.

Cabe destacar que pese a que la serie tiene tres temporadas, solo dos desembarcaron Netflix; mientras que un dato no menor es que los protagonistas de Departure: Vuelo 716 son el ganador del Oscar, Christopher Plummer, y la ganadora del Emmy, Archie Panjabi.

Otros títulos similares de Departure: Vuelo 716 que podés ver en Netflix

1. La ciudad secreta (2016)

Suspenso. En medio de la creciente tensión entre China y Estados Unidos, la periodista de política Harriet Dunkley, una de las más reputadas de Australia, descubre una antigua conspiración tras los asesinatos, suicidios y atentados que ocurren en la aparentemente plácida Canberra, Australia. Duración: 2 temporadas. Ver La ciudad secreta.

2. La víctima número ocho (2018)

Acción. Un atentado de naturaleza yihadista en pleno casco viejo de Bilbao acaba con la vida de siete personas y deja heridas a más de una treintena, muchas de ellas de gravedad. Duración: 1 temporada. Ver La víctima número ocho.

3. Designated Survivor (2016)

Drama. Tom Kirkman es un miembro de rango medio del gabinete de la Casa Blanca que debe asumir el cargo de Presidente cuando un devastador ataque terrorista en Washington, durante el discurso del Estado de la Nación, acaba con la vida del anterior presidente y de sus principales sustitutos. Duración: 3 temporadas. Ver Designated Survivor.

