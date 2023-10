escuchar

Desde que trascendió el tenso cruce que tuvieron Andrea Rincón y Belén Francese en PH: Podemos Hablar durante la grabación de la última edición, el tema dio que hablar durante toda la semana y pese a que las protagonistas contaron su versión, no pudieron resolver el conflicto. Este sábado, salió al aire en la pantalla de Telefe la pelea completa en la que Andy Kusnetzoff tuvo que interceder.

Todo comenzó cuando el conductor leyó una de las consignas para sus invitadas Graciela Alfano, Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese y Sofía Jujuy. En esta oportunidad, le pidió a las presentes que dieran un paso al frente si “habían tenido una noche inolvidable”. En ese momento, Francese se adelantó y contó lo que vivió junto a Rincón en una fiesta organizada por Moria Casán cuando hacía temporada en Mar del Plata. Ahí fue que Belén le preguntó a Andrea si recordaba lo que había pasado aquella noche, en la que, según ella, la actriz de ATAV 2 se le habría acercado con la intención de besarla.

Antes de que Francese comenzara a contar detalles que aquel día, Rincón se mostró distendida y ambas tuvieron un divertido ida y vuelta. Pero todo esto quedó atrás, cuando la mediática terminó su anécdota y vio el desconcierto de Andrea. “Flasheé una situación”, dijo Belén. A lo que Rincón le preguntó: “¿Entre yo y vos? No, no”, contestó.

Pese a que terminaron de dar detalles de ese día, la cara de Andrea no fue la misma y en cuanto vio la oportunidad apuntó contra su excompañera. “Perdón, pero lo que hiciste recién a mí no me parece. Primero porque sabes que lo que dijiste no fue así. Me parece que querer decir que yo te insinué. ¿Lo estás inventando para qué? Lo que vos estás haciendo Belén no se hace”, lanzó con la voz entrecortada.

Y siguió: “Primero si te equivocaste pedime disculpas porque yo a eso no lo hice. No me gustás, no me gustaste nunca. Lo único que yo hice fue ir a consolarte porque vos no estabas bien”. En ese momento, Andy Kusnetzoff intentó frenar el enfrentamiento y cambiar de tema: “Ya está, ya está”. Sin embargo, Belén pidió disculpas antes de ir hacia otra conversación.

Andy Kuznetzoff hizo que Andrea y Belén hablaran cara a cara y todo terminó en un apretón de manos desganado

Pero eso no fue todo. Minutos más tarde, en el momento en el que la ex participante de Gran Hermano contó su conversión al cristianismo, Francese lanzó: “Tendrías que imitar a Jesús que era más pacífico”.

La palabra de Andrea Rincón y Belén Francese tras la polémica

Tal como contó Francese, la consigna del conductor del ciclo la tomó por sorpresa y le pareció una buena idea rememorar una anécdota divertida. “Esta vez pidieron una anécdota de una noche inolvidable y dije ‘qué bueno porque está acá Andrea y me acordé de una mortal´”, aclaró este viernes en LAM (América).

Y siguió: “Dije ‘cuento esto, y le pregunto’. Ahí fue que me dijo que sí y ella empezó a reírse”, reveló. Sin embargo, a los 20 minutos de aquella situación, la ex Gran Hermano comenzó a despotricarla, diciéndole que “eso no se hacía” y le suplicó que le pidiera disculpas.

Por su parte, Andrea Rincón también dialogó con el mismo programa y negó rotundamente lo que comentó su excompañera sobre aquella noche. “La verdad es que no fue real. Yo me acuerdo de esa noche y no quise pasar al frente ni remover cosas. No era el momento para hablar de fiestas y no tengo ganas de traer mi pasado todo el tiempo”.

“Yo me responsabilizo de mi época de consumo y de que estuve con tres chicas en mi vida, pero lo que dijo es mentira”, completó.