Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi en un explosivo audio: “Es una porquería”

El escándalo del Wanda Gate no da tregua. El vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesa un momento de tensión máxima y sus dos hijas Francesca de 10 años e Isabella de 8 están en el medio del conflicto. En medio de la polémica, en LAM (América) dieron a conocer nuevos y explosivos audios en los que la exconductora de Bake Off Famosos (Telefe) apuntó sin filtro contra su exmarido y la novia de él, María Eugenia ‘la China’ Suárez.

En la emisión del miércoles de LAM (América) compartieron audios de una conversación telefónica que Wanda Nara mantuvo con el panelista del programa, Pepe Ochoa. “Yo como mujer, si me preguntás si me molesta que esté con la China te digo que me da lo mismo. Capaz me molesta más una modelo de Victoria’s Secret porque a Mauro le da el target porque es un jugador millonario. Quizás me jodería más eso a que esté con una madre como yo con cesárea", sostuvo la mediática.

En LAM (Amércia) compartieron una conversación telefónica entre Wanda Nara y Pepe Ochoa en la que la mediática apuntó contra Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @wanda_nara / @mauroicardi / @sangrejaponesa)

“La verdad es que ya es un problema de él con quien quiere estar. Es una mina que está muy basureada y bastardeada y tiene una imagen de mie**a", lanzó Nara en referencia a Suárez y arremetió: “La verdad que yo, si tengo que elegir a alguien, que esté con ella, me da lo mismo. Yo digo que no puedo creer. Creo que hasta una mina soltera de Victoria’s Secret sin hijos le diría ‘flaco es la mamá, ¿cómo mie**a te peleas así?, ¿cómo querés sacarle la tenencia?‘“.

“Entonces me parece raro y ahí si cuestiono los sentimientos de esa mujer. Yo no la conozco y no sé si será empática o no. Pienso que no, por todo su historial con las mujeres“, expresó Nara en relación con los conflictos que tuvo Suárez con Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Eugenia Tobal.

Los explosivos nuevos audios de Wanda Nara

En un segundo audio, la mediática comparó el vínculo de Suárez e Icardi con el que ella tiene con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante: “¿Vos te pensás que yo estaría con él si no le paga a Tamara Báez la cuota alimentaria? ¿Si le está peleando sacarle la tenencia de la hija? ¿Si cada vez que habla con Jamaica la hace sentir mal?“.

En este sentido, recordó la conversación telefónica que el futbolista mantuvo con su hija mayor, Francesca, el día del cumpleaños de ella. Él estuvo invitado al festejo que Wanda organizó en su casa de Nordelta, pero no asistió. “Estaba en altavoz ese día, supuestamente estaban todos los hijos de la China escuchando. Y que Mauro se burle y le diga ‘no sé si tengo tiempo en la agenda; la nenita rubia [por la hija de Suárez] te quiere saludar’. O sea, estás basureando a tus hijos delante de tus hijastros nuevos y adelante de la mujer que se metió en tu familia. Estás basureando a tu nenita de diez años", cuestionó Nara con firmeza.

Wanda Nara sostuvo que sus hijas están al tanto de todo lo referido a la China Suárez (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Entonces yo tengo que pensar que Mauro es una porquería ahora o enloqueció porque obviamente yo no iba a planear tener más hijos y tener una familia como yo tenía con él. Más que claro que pensaba que era una persona de bien, si no, no iba a seguir al lado de él", expresó. A su vez, dijo que cuando le hicieron la pericia psicológica en el resultado de ella salió que “naturaliza las cosas de violencia”.

En un tercer audio, se escuchó a Wanda hablar del término ‘Tatiana’ con el cual se asocia con la China Suárez. Se trata de un nombre que popularizó el influencer Martín Cirio para describir a “una persona que se manda todo y después se hace la desentendida”, según el mismo explicó. Los usuarios de las redes comenzaron a usarlo para referirse a personas que juegan el papel de “terceros en discordia” en los escándalos amorosos.

Wanda Nara hablo sin filtro sobre la China Suarez

Nara aseguró que los niños de la edad de sus hijos saben quién es ‘Tatiana’ porque el término “está más viral en TikTok, donde están todos los nenes que en X, Instagram o LAM” y afirmó que sus hijos “saben todo” incluido quién es la China Suárez: “Capaz esta historia de hace diez años con Benjamín [Vicuña] no se la acordaban tanto, pero hoy, con todo lo de Martín Cirio, todo el mundo sabe quién es. Mis hijas le hablan a Mauro sobre lo de Pampita y lo de Tobal y lo vieron en TikTok, se lo cuentan las amiguitas. Mis hijos varones tienen novias, están con mis hijas todo el tiempo. Entonces la información está muy latente en la Argentina“.

“El otro día fui a la entrada de Santa Bárbara con las nenas y había como ocho nenitos chiquitos que decían ‘aguante Wanda; la Tatiana que se muera’“, contó a modo de reafirmar que sus hijas están al tanto de todo lo relacionado a Eugenia. Por último, dejó entrever en el audio que le ofreció a Mauro Icardi los martes y los jueves para que esté con sus hijas y un fin de semana de por medio.