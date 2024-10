La particular reacción de Ángel De Brito al enterarse que Martín Pepa le manda flores a Pampita todos los días

A un mes de haberse confirmado la separación entre Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán, la modelo parece haber captado la atención de un nuevo admirador. Según reveló Yanina Latorre en LAM (América TV), Martín Pepa, un polista y empresario de la agencia de marketing digital llamada Grow Up, estaría enviándole flores diariamente a su casa en un intento por conquistarla. “Él le manda flores absolutamente todos los días. Ella está fascinada”, comentó la panelista.

Sin embargo, Ángel De Brito no dudó en compartir su opinión al respecto, fiel a su estilo irónico. “Eso me deprime. Se te pudren todas juntas”, comentó entre risas, desestimando el romanticismo del acto. Además, aprovechó la ocasión para lanzar una broma dirigida a la modelo: “Pampita las debe vender, ¡con lo que le gusta la guita! Ella es rápida, ya seguro puso una florería en la esquina y las revende”.

El nuevo enamorado de Pampita sería un reconocido polista argentino y empresario del mundo digital (Foto: Redes Sociales)

Qué dijo Pampita tras su salida al Teatro Colón con Martín Pepa

Después de la aparición pública de Pampita muy cerca de Martín Pepa, ella decidió hablar sobre los rumores que circulan con respecto a su relación con el empresario. “Estoy acostumbrada y sé cómo son las cosas, así que no me quejo de nada”, reconoció ante las cámaras de LAM (América TV).

“Dije que voy a salir a comer, voy a ir al cine, voy a ir a bailar, voy a ir a juntarme con amigos. Como que es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos”, agregó sobre su salida al Teatro Colón con Pepa, y aclaró que “nunca negó el vínculo” con él.

A su vez, llamó a la prensa a “acostumbrarse”, ya que considera que, “es una época en que uno puede salir con nadie sin estar dando explicaciones al respecto”. “Me invita un montón de gente, muchos amigos me quieren acompañar, quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que lo pase bien y no tengo por qué no hacerlo”, indicó Ardohain, tratando de restarle importancia a sus salidas con un nuevo hombre a su lado.

Pampita y Martín Pepa coincidieron en el Teatro Colón Foto: América TV

Al ser consultada sobre si estaría dispuesta a enamorarse una vez más, afirmó: “Yo tengo ganas de estar así, como estoy hoy, enfocada en mi familia, en mi trabajo… Y que me vengan cosas que me hagan bien, no voy a tener prejuicios, lo voy a disfrutar y no me va a importar tampoco lo que diga la gente porque no puedo estar viviendo mi vida para quedar bien”.

“Peor es quedarme en mi casa y no poder ni siquiera salir a comer, o ni siquiera poder ir al teatro. No me quiero perder la vida pensando ‘uy qué van a decir’. No pienso de esa manera, nunca lo he hecho y siempre he sido totalmente libre en mi vida y no puedo dejar de tomar mis decisiones”, concluyó la modelo sobre esta nueva y más liberada faceta suya.

Cómo inició el supuesto romance de Pampita y Martín Pepa

Otro de los bombazos sobre la relación de Pampita y Martín Pepa fue dado a conocer por Yanina Latorre en su ciclo radial en El Observado 107.9. Según la conductora, la relación entre ambos estaría mucho más consolidada de lo que se cree e incluso ya tendrían el título de “novios” para sus amigos y familiares cercanos.

“Ya están de novios, confirmado. Los dos tienen 46 años y tienen en claro lo que quieren. Este fin de semana es la presentación familiar”, comenzó diciendo Latorre. Y siguió: “Se ven todo el tiempo. Están juntos y planean una vida juntos. Confirmado y esta persona no me miente. Les juro que es todo tal cual lo digo”.

Pampita y Martín Pepa, el polista Archivo

Pero eso no fue todo. Es que la mediática dijo que el polista y la empresaria se conocen desde los 17 años, cuando fueron de viaje de egresados. Asimismo, fue la propia madre de él quien le “hizo gancho” con su hijo. Según contó, la mujer peregrina con Pampita a Luján desde hace algunos años y, en su último encuentro, le mencionó que tenía un hijo soltero.