La peculiar pregunta de la hija de Benjamín Rojas sobre Lionel Messi que lo descolocó

La consagración de la Selección Argentina como campeona del Mundial de Qatar 2022 causó una gran euforia y alegría entre los fanáticos de todo el país. Desde aquellos que no demostraban ningún tipo de interés por el fútbol, hasta reconocidos fanáticos, el torneo deportivo más importante del mundo despertó cientos de sentimientos en la población. Dentro de las figuras del plantel, indudablemente Lionel Messi se llevó gran parte de los elogios.

El “Diez” es sinónimo de admiración para los hinchas, especialmente por los más pequeños que, al verlo, se emocionan. Un claro ejemplo de esto lo demostró Rita, la hija de Benjamín Rojas y Martina Sánchez Acosta. El actor reveló en Twitter una peculiar conversación que tuvo con la pequeña y en la que dejó a entrever la fascinación que siente por el padre de Mateo, Ciro y Thiago.

El mensaje que compartió Benjamín Rojas en su cuenta de Twitter @rojasbenjamín

“-Pa. -¿Qué? -¿Messi nos conoce? Rita Rojas. 23/12/22″, escribió el actor, haciendo hincapié en la tierna pregunta que le realizó la niña de cuatro años.

La publicación superó los 17 mil Me Gusta y los usuarios se enternecieron con la actitud que tuvo. “Los chicos este año tienen tal quilombo en la cabeza, que les preguntás si Messi es Papá Noel y te dicen ‘Sí’. No me molesta, eh”, apuntó uno. “¡Qué ternura! Quiero que Messi la salude”, señaló otro.

“Messi es el nuevo Papá Noel”, destacó un tercero. Además, también hicieron foco en la sensación que el capitán de La Scaloneta provocó en la generación más chica. “¿Se dan cuenta de que Messi hizo feliz a millones de niños? Vieron al más grande de la historia”, reflexionó otra persona.

Con el resultado a favor de la Argentina, las celebridades internacionales también se expresaron en las redes sociales y dieron cuenta del fanatismo que generó tanto la Selección Nacional como Lionel Messi, a quienes todos deseaban verlo con la tan esperada Copa Mundial.

Por su parte, la actriz Anya Taylor-Joy, quien vivió parte de su infancia en el país, mostró desde su cuenta de Instagram que estaba pendiente del partido y el desempeño de cada futbolista. En el video que compartió, enfocó el televisor donde veía el partido y alcanzó a decir un nervioso “Oh My Good” (Dios mío”). En la descripción, se limitó a escribir “Messi”.

La felicidad de Anya Taylor-Joy

En tanto Alejandro Sanz, que durante toda su carrera artística siempre tuvo un lazo especial con el público local, escribió una reflexión en Twitter que maravilló a sus fanáticos. “En Argentina no nací, pero hoy me siento de allí. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Muchachos, esto ya no es ilusión. Ganaron la tercera”, escribió el cantante y compositor español, quien hizo referencia a la popular canción de La Mosca.

La concentración rompió el récord de la mayor movilización deportiva de la historia de la humanidad, en la que se contabilizaron entre 4 y 6 millones de personas. Además, los festejos generaron modificaciones en el recorrido del colectivo donde se trasladaba el plantel, quienes fueron obligados a ingresar en helicóptero para poder acceder a la Ciudad de Buenos Aires.

Lionel Messi compartió fragmentos de los festejos junto a la selección

Finalmente, la selección y parte del equipo técnico terminaron la vuelta en el aire para después regresar al predio de la AFA. Tras la extenuante jornada, el 10, ahora instalado en Rosario junto a su familia, publicó un conciso y reflexivo mensaje donde relató su experiencia. Junto a una serie de fotos y videos de la caravana, sostuvo: “No traten de entenderlo. Argentina con lo bueno y con lo malo, te amo”.

