Argentina campeón mundial: Lionel Messi conmovió hasta las lágrimas a Rafael Nadal con su último gol y la Copa

#EntrevistAS



🎙️ Nadal, gran estrella una vez más en los Premios AS del Deporte, atiende a AS en la Gala anual. En la charla, su 2022, la Davis, el Mundial...



🗣️ Nadal: “Tengo una mujer valiente que me anima a seguir”



👉 Entrevista completa: https://t.co/Snj1lq7jt4 pic.twitter.com/Cx21ZwubUo