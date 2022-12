Gastón Edul reveló el detrás de escena del “qué mirás, bobo” de Lionel Messi y admitió un detalle: “Me fui preocupado”

escuchar

El famoso “qué mirás, bobo”, expresado por Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, rápidamente se volvió uno de los momentos más icónicos del certamen. Los hinchas lo convirtieron en meme, camiseta, canción y hasta tatuaje. Es que lo que más llamó la atención fue ver a La Pulga con ese nivel de enojo frente a las cámaras.

Esa noche, Argentina había vencido a Países Bajos en una emocionante tanda de penales que terminó con marcador de 3-4 y con los ánimos encendidos. Las imágenes mostraron cómo los neerlandeses presionaron a sus rivales con la intención de llevarlos al error desde los 11 pasos y, en respuesta, el festejo efusivo y lleno de desahogo de los argentinos al ganar el partido.

El periodista que entrevistó a Messi explicó de donde vino el "qué miras, bobo"

Después, en zona mixta, cuando Messi estaba siendo entrevistado sobre lo que vivió en la cancha, mostró una faceta poco conocida de él y dijo: “¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá p’allá, bobo, andá p’allá”. En un primer momento, las redes sociales se llenaron de dudas sobre a quién estaban dirigidas esas palabras y más adelante se supo que se trataba de Wout Weghorst, autor de los dos goles que forzaron al alargue en los cuartos de final.

Detrás de cámara

Si bien pasaron varios días desde aquel desencuentro entre ambos futbolistas, el periodista que lo entrevistó en ese icónico momento, Gastón Edul, de TyC Sports, explicó lo que sucedió detrás de cámara. “En la tanda de penales, un holandés, el 19 Weghorst, había bloqueado mucho a todos los que iban a patear y Messi se calentó con eso”, relató para Urbana Play.

Pero no fue lo que principalmente le molestó. “Él ya se había agarrado con Van Gaal, el técnico de Países Bajos, porque había calentado la previa”. Edul aseguró que Messi se notaba enojado, incluso con el árbitro, al igual que otros de sus compañeros, como Nicolás Otamendi. “Cuando el 19 se acerca y le tironea la camiseta como para pedírsela sin mediar palabra, ahí es cuando se traba, ahí arrancó las put... (...) no lo que dijo al aire, eso fue mucho más tranqui”, agregó sobre lo ocurrió ya en la zona de reacciones.

El periodista que cubrió el Mundial de Qatar para la señal televisiva dijo que fue imposible controlar lo que estaba sucediendo en ese momento, por lo que dio marcha a la entrevista pese a que tampoco quería exponerlo: “Yo le avisé tres veces. ‘Leo, mirá que vamos al aire’, yo me empecé a poner nervioso porque aparte él no se calmaba”.

“Yo no sabía si había entrado esa parte al aire (...) Lo que sí es que cuando termina la nota ya no me fui eufórico, es más, me fui preocupado porque es Messi put...do”, reconoció Gastón Edul.

Wout Weghorst ingresó en el complemento y le complicó el panorama a la selección argentina con dos goles AFP

Esta semana, Wout Weghorst, jugador del Besiktas, habló sobre lo que sucedió, una versión que respalda lo dicho por el periodista. “Hubo algunos momentos entre nosotros durante el partido. Pero cuando estoy en el campo, no me importa si juego contra Messi o contra Burak”, dijo a un medio turco.

“Creo que a Messi le sorprendió eso y no le gustó. Pero le tengo mucho respeto. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”, sumó y aunque lo buscó para limar asperezas tras el partido, notó que el futbolista argentino todavía estaba enojado.

LA NACION