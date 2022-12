La emoción de El Pelado de Crónica en su despedida del canal: “Es muy difícil para mí”

escuchar

El periodista Esteban Trebucq se despidió de Siempre noticias, el ciclo que conducía en la señal de cable Crónica HD; en enero llegará a A24.

Como había adelantado LA NACION, tras la llegada de Rolando Graña como Coordinador de Contenidos Periodísticos del Grupo América comenzaban los cambios en la señal de noticias A24. Entre ellos desde enero el segmento que condujo hasta agosto Viviana Canosa, de 21 a 23 y ahora bajo el nombre de La cruel realidad, quedará a cargo de Esteban Trebucq, el ahora Ex Pelado de Crónica TV, y en enero se extenderá de lunes a jueves hasta la medianoche, durante las vacaciones de Baby Etchecopar.

Por esa razón, luego de cuatro años de estar al frente de Siempre noticias, Trebucq terminó su ciclo en la noche de este jueves, donde en los primeros minutos del mismo, se emitió un compilado con algunos de los mejores momentos de él en esa pantalla.

Al cierre del compilado, que culminó con una clásica placa roja de letras blancas, en homenaje al conductor: “¡¡Gracias Pela!!”, se lo notó visiblemente muy emocionado.

“Me dan ganas de llorar, es muy difícil para mí, es muy difícil. Hace más de dos meses que estoy con esta decisión”, comenzó El Pelado, donde rápidamente aclaró: “Tomé la decisión libre, sin ningún tipo de presiones de nadie, todo lo contrario. El canal, maravilloso, increíble, único, sensible, federal, comprometido. Este canal le cambia la vida a mucha gente. Y me la cambió a mí, tanto este canal como sus autoridades, que hicieron todo lo posible para que yo estuviera acá. Lo quiero decir antes de que se hablen pelot...deces”.

“Voy a atesorar en el corazón mi charla con una autoridad del canal y su propuesta absolutamente generosa para que yo siguiera acá. Y me dijo: ‘Nadie se va de su casa. Este es tu hogar, Pelado’. Y es verdad, pero yo en este momento digo: ‘Hasta luego’”, subrayó el conductor. Por otra parte, prefirió no adelantar hacia dónde seguirá su camino. “No voy a contar qué va a pasar en mi futuro, pero no es el momento, no es el lugar, no es el medio”, cerró no sin antes recordar cómo fue su llegada a la histórica señal de noticias.

“Hace menos de 5 años que llegué acá, estaba en otro canal. Me fueron a buscar a la puerta, yo no conocía a nadie, no tenía un peso partido al medio. Me ofrecieron conducir un sábado por la mañana, tomé el tren en mi casa, donde sigo viviendo, en City Bell. En el Roca vine. Llegué un viernes, me dijeron que al otro día tenía que conducir. Pero cuando estaba acá, no me querían dejar pasar. ‘Pero vengo a ver a una autoridad’. ‘No está, espérelo’. Yo me quedé sentado en la recepción del canal, y no venía, no venía. Lo llamé -a Ariel Said- y me dijo: ‘Ya me fui. Venite mañana antes del programa’. Y me vine. Me dieron una montaña gigante de papeles con la rutina”.

“Yo leía la temperatura, las tapas del diario... A mí no me conoce nadie, y pensaba que este programa no iba. ‘No va, no va’. Pero hice el programa. Y me quedé, me quedé... Pero me aburría, no entendía. ‘Esto es aburridísimo, ¿quién nos va a ver?’, pensaba. El canal media 0.7, 0,8. Ahora mide más del doble”, prosiguió en su relato.

Y sobre su programa, consideró: “Hicimos una pequeña gran revolución en la tele. Cambiamos la manera de contar las cosas: pasamos de contar noticias a contar historias. Hicimos programas enteros de historias de esta Argentina que se cae a pedazos, esta Argentina injusta, pobre, de mujeres golpeadas que no pueden acceder a la justicia. De los nenes descalzos...”.

Los otros cambios de A24

Desde mediados de noviembre Rolando Graña asumió como Coordinador de Contenidos Periodísticos del Grupo América -tanto de América TV, como de A24 y de Radio La Red AM 910- la señal de noticias comenzó los primeros cambios. Para comenzar, los segmentos informativos de la tarde y noche volverán a sus horarios originales. El Diario de la tarde con Mariana Contartessi y Martín Candalaft (Robertito Funes dejó esa pantalla) se emitiría de 15 a 17 h.; el Noticiero de A24 con Paulo Vilouta de 17 a 19 h. y Para que sepas de 19 a 21 h. con Marcela Pagano y Edie Zunino.

