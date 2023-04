La Peña de Morfi: de Juan Alberto Mateyko a Soledad Pastorutti, los nombres que suenan para reemplazar a Jey Mammon

escuchar

Las últimas semanas fueron revolucionarias para Telefe. En vísperas de la final de Gran Hermano, el exganador y productor vigente del ciclo, Marcelo Corazza, fue detenido -y luego liberado- en el marco de una causa por corrupción de menores, y casi en paralelo salió a la luz la denuncia contra Jey Mammon por abuso sexual de un menor de edad, realizada en 2020 y cuya causa se cerró por haber quedado prescripta. Esto que provocó una rápida acción por parte de las autoridades del canal, que decidieron la suspensión de ambos. En este contexto, el conductor fue reemplazado - momentáneamente- en La Peña de Morfi (Telefe) por Georgina Barbarossa. Pero ahora, se estaría en búsqueda de alguien que ocupe ese puesto de manera efectiva frente a la pantalla. Entre los nombres que se vaticinaron, suenen el de Soledad Pastorutti y Juan Alberto Mateyko.

A finales del marzo del 2022, Jey Mammon fue anunciado como el nuevo conductor de La Peña de Morfi, lugar que ocupó tras la muerte de su creador y anfitrión, Gerardo Rozín. El también músico decidió dejar Los Mammones (América) para encarar este nuevo desafío, con el que comenzó en la séptima temporada junto a Jesica Cirio. Tras un receso de verano, apenas comenzada la octava, se conoció la denuncia en su contra que realizó Lucas Benvenuto y allí fue apartado del canal “por una decisión en conjunto”. Lo que iba a ser una suspensión temporal, podría ser definitiva.

Georgina reemplaza a Jey en la Peña de Morfi

Georgina Barbarossa y Jesica Cirio son la dupla actual que mantiene en marcha al querido ciclo de los domingos. Sin embargo, las autoridades del canal estarían buscando a un nuevo conductor que acompañe a Cirio, ante la posibilidad de que Jey no vuelva a la pantalla. En esta línea, el periodista Juan Etchegoyen sostuvo en Mitre Live que el reconocido presentador Juan Alberto Mateyko, sería el nombre que resuena para ocupar el importante lugar, legado de Rozín.

“Es un sueño del canal, me cuentan que es el apuntado y sería una bomba, gusta porque es un icono de la señal a través de la historia, es un conductor que vive en el interior, mucho tiene el programa de eso también, es un tipo federal y la gente lo ama. El conductor que a esta hora es el principal candidato a quedarse con el lugar de Jey es el señor Juan Alberto Mateyko, ¿se imaginan lo que sería su vuelta a la pantalla?”, indicó acerca del hombre que supo conquistar al público en los años ‘90.

Mateyko en La Peña de morfi (Foto Instagram @jmateyko)

No obstante, según pudo saber LA NACION no sería Mateyko quien próximamente conduciría el ciclo de los domingos. Pese a que su nombre sonó con fuerza tras la muerte de Rozín, cuando finalmente se lo eligió a Jey Mammon, por el momento no es el candidato que barajarían las autoridades del canal. Por lo pronto, el próximo domingo, Georgina Barbrossa continuaría en la conducción. Asimismo, se especula con que otra mujer podría ocupar este rol a mitad de año. El nombre que pisa más fuerte es el de Soledad Pastorutti, quien ya ocupó ese puesto cuando el creador del programa estaba delicado de salud. El inconveniente es que la cantante recién estaría disponible para el mes de junio.

La intérprete de “Tren del cielo”, quien también incursionó en la actuación y fue jurado en algunos realities, podría ocupar este puesto, que tiene tanto valor para ella al haber compartido una gran amistad con Rozín y tener un lazo con el canal. Lo cierto es que, por el momento, se tratan de meras especulaciones debido a que aún no se informó la desvinculación definitiva de Jey Mammon, quien decidió romper el silencio para enfrenar las críticas y defenderse, al asegurar que es inocente del delito por el que se lo acusa.

LA NACION