La picante dedicatoria de Benjamín Vicuña a su nueva novia Eli Sulichin

Alejado de cualquier tipo de drama y envuelto en la alegría del romance recién iniciado, Benjamín Vicuña atraviesa un excelente principio de año. Tras hacer público su romance con Eliane Sulichin, amiga cercana de Pampita Ardohain -expareja del actor chileno-, el protagonista de Terapia alternativa no dudó en dejar bien claro la pasión que los une a través de una pícara interacción en las redes sociales.

El 2021 no fue nada fácil para Vicuña. Todo empezó cuando, a través de una escueta historia en Instagram, anunció el final de su relación con Eugenia “la China” Suárez. Luego de cinco años y dos hijos en común, Magnolia y Amancio, el amor llegó a su fin. Pero, rápidamente, la situación empeoró cuando la ex Casi Ángeles fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. El llamado Wanda Gate sacudió al mundo del espectáculo y posicionó a la expareja del actor en el centro de la tormenta. Esos meses no fueron nada fáciles para ninguno de los integrantes del triángulo amoroso y Benjamín se encontró entre los daños colaterales.

Pero, con toda la polémica en el pasado, Vicuña se dispuso a abrir su corazón y darle una nueva oportunidad al amor. Así conoció a Eli Sulichin durante el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán. Lejos de comportarse de manera celosa o posesiva con su exnovio, la modelo actuó de celestina y aportó su granito de arena para que el enamoramiento se pusiera en marcha.

Eli Sulichin, la flamante novia de Benjamín Vicuña (Foto: Instagram/@benjaminvicuna9

El empujoncito de la empresaria fue todo lo que hizo falta para que empezara el romance. Aunque ambos fueron lo más discretos posibles durante la primera etapa, fue inevitable que el rumor llegara a oídos del público y, frente a esa situación, ellos decidieron que era hora de hacer las cosas oficiales. Sin mucho escándalo de por medio, Benjamín y Eli blanquearon el noviazgo de manera muy sutil: se dejaron ver juntos durante una escapada en Uruguay.

Benjamín Vicuña

Mientras ella estaba instalada en la chacra de su papá ubicada en Punta del Este, lugar en donde pasa casi todos sus veranos, él fue a visitarla un par de veces. En ese ínterin, se publicaron las fotos que los encontraron muy cómplices en diferentes locaciones. Con la noticia ya a la luz y sin necesidad de esconderse, los tórtolos se mostraron más desfachatados en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Benjamín Vicuña compartió un elaborado video que realizó en colaboración a una importante marca de mármol. En el clip publicitario, la cámara lo sigue a medida que se prepara un aperitivo y se recuesta a disfrutar de un libro acompañado por la refrescante bebida alcohólica. El posteo recibió más de 45 mil ‘Me gusta’ y se llenó de comentarios de sus millones de seguidores.

El picante intercambio entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin instagram @benjaminvicuna.ok

Entre ellos, se destacó el de Sulichin quien le dejó un sutil pedido. “Un Campari, por favor”, tipeó junto a un emoji de un corazón. Vicuña, ya sin filtros y totalmente despreocupado, le contestó de forma picante. “Te hago lo que quieras”, escribió. La provocativa contestación recibió, por su parte, más de 900 corazones.