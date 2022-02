Eli Sulichin en el ojo de la tormenta: la novia de Benjamín Vicuña fue denunciada por una exempleada

Eli Sulichin pasó del anonimato a ser uno de los nombres más mencionados dentro del espectáculo al oficializarse su romance con Benjamín Vicuña. Sin embargo, no todo parece ser color de rosa en la vida de la joven de 32 años ya que ahora se conoció una supuesta denuncia por parte de una exempleada. La mujer la acusa de haberla tenido en negro en el trabajo y de maltratarla.

Así lo reveló la panelista Débora D’Amato en A la tarde (América), en donde la presentó a Sulichin como “la nueva malvada de la farándula”. Dirigiéndose a sus compañeros de panel, acotó: “Si escuchan que una persona tiene desprecio, discriminación e insultos, ¿es malvada o no?”.

Benjamín Vicuña junto a Eli Sulichin GM Press

Ante esta introducción, detalló: “La denunciante es una mujer que trabajó unos años en su casa, que tiene el día a día, que conoce la intimidad y terminó su vínculo laboral no de buena manera. Aún no se acercó a la justicia. No cobró su sueldo y vio determinadas cuestiones que la llevaron a dar un paso al costado”.

En esa misma línea, reveló el nombre de la damnificada: “Años de trabajo en negro, violencia intrafamiliar, desprecio, discriminación, insultos. La denunciada por esta empleada es Eli Sulichin. Ángela Olareaga hace su descargo público y anticipa que todo va a la justicia”.

Grave denuncia contra la novia de Benjamín Vicuña

El romance entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin, la amiga de Pampita

El actor chileno y la joven se conocieron en el autismo de Ana, hija de Carolina Ardohain y Roberto García Moritán, celebrado el 18 de noviembre en el barrio Santa Bárbara, donde vive el matrimonio. La modelo invitó a su amiga y a su expareja a la ceremonia y allí habría nacido el amor.

Eli es amiga de Pampita desde hace muchos años.

Vicuña habría quedado impactado con la belleza de la joven y no dudó en llamarla días después para invitarla a salir. Eli es licenciada en Marketing y su padre, Miguel Sulichin, es un exbanquero y actual CEO de Advise Wealth Management, una empresa de asesoría en inversiones.

La abogada Ana Rosenfeld, que conoce a la joven porque es amiga de sus hijas, dio detalles de la incipiente relación: “Ella es una persona de clase alta pero de familia normal. Tiene poder adquisitivo porque trabaja para comprar lo que necesita. No busca fama ni dinero”. Además, se encargó de destacar que es de muy bajo perfil.

La letrada contó lo que le dijo al conocer los rumores de la relación: “Mi consejo fue que disfrute el momento, que esté feliz y Dios proveerá”.

Si bien se separaron hace unos años en medio de un escándalo, en la actualidad Benjamín Vicuña y Pampita tienen un gran vínculo

Si bien es todo muy reciente, a la pareja ya se la pudo ver en las playas de Punta del Este y la joven decidió compartió por primera vez en público un piropo para el actor a través de las redes sociales. En una foto que Vicuña publicó en Instagram para promocionar su perfume, Eli le escribió: “Mi amor”.